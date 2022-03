Teppo Turjan (ps.) mielipide: Sanahelinä ei kelpaa kaupungin strategiaksi – Haaveiden patteristo on toiveiden tynnyri

Toimivan strategian rakentamisen ensimmäinen ehto on ymmärtää, mikä tämän asiakirjan merkitys on tulevan toiminnan ohjaamisen kannalta. Strategian tulee antaa selvät etenemisen suuntaviitat, jotta osapuolet ymmärtävät sen sisällön edes suunnilleen samoin.

Käytettävän sanaston tulee olla mahdollisimman yksiselitteistä. Siksi strategiatyön ammattilaiset painottavat, että strategian on oltava konkretiaa. Strategia ei saa olla sanahelinää.

Jotta strategiassa olisi vähänkään mieltä, sen tulisi perustua rehelliseen käsitykseen nykyhetkestä ja realistisiin näköaloihin toimintaympäristön tulevasta kehityksestä. Tämä muodostaa lähtökohdan pohdinnoille ja päätöksille, miten tahdomme tai miten meidän on suorastaan pakko muuttaa omaa asemaamme tuossa kuvassa.

Jotta strategian rakentaminen ei olisi aivan yksinkertaista, tätä meidän tahtoamme rajoittavat käytettävissä olevat resurssit, raha. Meidän olisi mitoitettava päämäärämme ja ponnistuksemme niiden saavuttamiseksi voimavarojemme mukaisesti.

Luonnon esillä maanantain valtuustossa

Maanantaina valtuustoon tuleva luonnos Hämeenlinnan tulevien vuosien strategiaksi ei täytä noita vaatimuksia. Se ei perustu edes hentoon käsitykseen nykytilasta. Siinä ei tiedosteta haasteita, jotka syntyvät, kun kaupunki luovuttaa tuloistaan 60 % hyvinvointialueelle ja lopuilla pitää rahoittaa jäljelle jäävät palvelut sekä vanhojen velkojen kuolettaminen.

Siinä ei liioin oteta huomioon talouspakotteiden arvaamattomia vaikutuksia työllisyyteen, verotuloihin ja esimerkiksi energiahuoltoomme puhumattakaan, että strategia pyrkisi millään tavalla kuvittelemaan, miten selviydymme arkisesta elämästä, jos pahimmat uhkaukset maatamme kohtaan toteutuvat edes osittain.

Myös talouden suuntaviivat pitäisi määritellä

Strategian tulisi määritellä myös talouden suuntaviivat. Tätä perussuomalaiset ovat turhaan pyytäneet kaikissa valmisteluvaiheissa. Sen sijaan, että luonnos esittäisi uskottavia keinoja tulojen lisäämiseksi tai menojen hillitsemiseksi, esitetyistä tavoitteista yksikään ei kajoa koko asiaan. Päinvastoin strategiassa luonnehditaan taloudellisuutta vaikuttavuuden tarkastelussa kapea-alaiseksi näkökulmaksi.

Entä miten esitys ohjaa muuta päätöksentekoa ja virkakoneistoa tuottamaan siihen tarvittavaa valmistelutyötä? Sehän tämän dokumentin pitäisi tehdä. Miten varmistetaan vaikkapa koulujen, päiväkotien ja muiden peruspalveluiden säilyminen pitäjissä?

Mistä järjestyvät varat teatteri- ja muihin kulttuuripalveluihin? Priorisoidaanko nykyisten katujen ja muun infrastruktuurin kunto verrattuna aikomuksiin uusien väylien rakentamiseksi ja vanhojen perusteettomaksi siirtämiseksi?

Haaveiden patteristo on toiveiden tynnyri

Luonnoksen sisältämää haaveiden ja epämääräisten tavoitteiden patteristoa saa kutsua toiveiden tynnyriksi. Kun näin on, asiakirja ei täytä lainkaan strategian määritelmää. Jos luonnoksessa haluaa nähdä jotakin todellisen strategiaan viittaavaa, koko tuotos on eräänlainen pituus-, leveys- ja syvyyssuunnassa venytetty visio.

Keskeinen syy siihen, että tarkasteltavanamme on näin onneton suoritus, on se, että enemmistö hyväksyi perussuomalaisten vastalauseista huolimatta perintönä viime valtuustokauden tuloksettoman strategian. Sen parsimiseen on nyt tuhlattu vuosi virkakoneiston ja luottamushenkilöiden aikaa.

Perussuomalainen valtuustoryhmä esittää asian palauttamista valmisteluun.

Strategialuonnos on tutustuttavissa osoitteessa: https://hameenlinna.tweb.fi/ktwebscr/epj_attn_tweb.htm?+id=563718

Teppo Turja

valtuutettu (ps.) ja Hämeenlinnan kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja.