Timo Heinonen (kok.): Macron ja Merkel raivoissaan – Marin vain toivoisi ripeämpää rokotustahtia

Peiliä ei Suomessa tunneta arvioitaessa edes vakavan kriisin keskellä onnistumista. Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi Ylen pääministerin haastattelutunnilla 3.1.2021, että hän ”toivoisi ripeämpää rokotustahtia, mutta ei katso Suomen epäonnistuneen”.

Hämmentävä kommentti maamme pääministeriltä, joka nimenomaan kantaa kokonaisvastuuta tällaisen tilanteen hoidosta.

Ei siinä asemassa toivota, vaan siinä pitää toimia. Hän lisäksi tyrmäsi jo alkuvuodesta tasavallan presidentti Sauli Niinistön esittämän johtoon keskittyvän erillisen asiantuntijoista koostuvan koronanyrkin perustamisen.

Valta haluttiin pitää omassa kädessä, mutta nyt tuntuu, että vastuuta työnnetään koko ajan muille.

Samaan aikaan Macron ja Merkel raivoissaan

Samaan aikaan Ranskassa ja Saksassa presidentti Macron ja liittokansleri Merkel ovat raivoissaan rokotusten takkuamisesta. Osa maista on hoitanut rokotukset esimerkillisesti kärkenä esimerkiksi Israel.

Ilta-Sanomat (4.1.2021) kuvasikin Suomen rokotustahtia todeten, että nykytahdilla kaikki suomalaiset saataisiin rokotettua maaliskuussa, mutta vasta vuonna 2042. No, tahti varmasti tästä paranee, mutta 20 000 rokotuksenkin viikkovauhdilla aikaa menee vuoteen 2026 ja 100 000:kin rokotteen viikkotahdilla koko kuluva vuosi eli tammikuulle 2021 asti.

Rokotustahti ei toivomalla parane

Rokotustahti pitäisi saada yli 220 000 rokotukseen viikossa, jotta kaikki suomalaiset saataisiin rokotettua juhannukseen 2021 mennessä. Se ei toteudu pelkällä pääministerin toivomisella.

Ymmärrän, että ihmiset ovat tilanteeseen pettyneitä ja jopa vihaisia. Nykyiset alhaiset tartuntamäärät ja koronan ilmaantuvuuden lasku kertovat nimittäin siitä, että suomalaiset, te ja me, yhdessä olemme hoitaneet oman tonttimme.

Ohjeita ja suosituksia on noudatettu kuuliaisesti.

Pahaa pelkään, että nyt Ranskassa ja Saksassa kääritään hihat ja me jäämme entistä pahemmin muiden jalkoihin toivomaan, ja samaan aikaan meillä suunnitellaan yhä uusia entistä rajumpia koronarajoituksia. Puhutaan koulujen sulkemisista ja myös kaikkien ravintoloiden täydellistä sulkemisista.

Myös poikkeusoloja on väläytelty

On myös väläytelty poikkeusolojen uudelleen julistamista ja valmiuslakien käyttöönottoa. Itse en näe tällaisia nyt mahdollisiksi ja tarpeellisiksi. Tautitilanne on maassamme varsin hyvin hallinnassa. Esimerkiksi meillä Hämeessä Kanta-Hämeen keskussairaala kertoi alkuvuodesta, että covid-19 -ilmaantuvuusluku on nyt selvästi alempi kuin aikaisempina viikkoina.

Nyt siis pitää saada rokotukset laajaan levitykseen. Jos rokotusvuorossa oleva ei ole valmis esimerkiksi vapaan tai lomansa takia rokotukseen, niin jonosta pitää rokotetta tarjota välittömästi seuraavalle.

Yksityinen terveydenhuolto mukaan

Itse uskon, että tässäkin käyttöön pitää nyt ottaa myös laajasti julkisen puolen rinnalla yksityinen terveydenhoito. Nimittäin vain otettu ja pistetty rokete auttaa. Itsekin otan rokotteen heti, kun jonossa tulen rokotusvuoroon.

Tässä isoin vastuu on nyt maamme hallituksella. Rokotusten organisoimiseksi on ollut aikaa jo lähes vuosi. Ei tämä ole voinut hallitusta ja sen alaisuudessa toimivia tahoja millään tavalla yllättää.

Nyt katse eteenpäin ja laajat rokotukset liikkeelle! Se on ainoa tapa voittaa korona ja päästä lopulta eroon rajoitustoimista.

Timo Heinonen

kansanedustaja (kok.)

Loppi