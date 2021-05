Timo Heinonen (kok.): On palattava sivuraiteilta päiväjärjestykseen – Katseet takaisin nykyiselle pääradalle

Toimenpiteet tai ainakin suunnitelmat ovat menneet nykyisen pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen kaudella pääradan osalta pahan kerran sivuraiteelle. Pitkään tehdyt valmistelut ja myös investoinnit ovat pysähtymässä, kun pääradalta katse ja toimet ovatkin painottuneet ohitusratavalmisteluksi.

Pääministeri Marinin kotikaupunki Tampere luonnollisesti etsii nopeinta reittiä Helsinkiin ja tässä raiteen varrelta ovatkin putoamassa pois niin Hämeenlinna kuin Riihimäkikin.

Ohitusrata menisi Tampereelta uutta raidelinjausta myöten suoraan Helsinki–Vantaan lentokentän kautta pääkaupunkiimme.

”Päärata jäi väliinputoajaksi”

Hämeen Sanomien raideasioihin pitkään paneutunut toimittaja Viki Salonen pukikin tilanteen erinomaisella tavalla sanoiksi huhtikuussa 2021 analyysissään, joka oli otsikoitu: ”Hallituksen junapolitiikka petti odotukset – Päärata jäi väliinputoajaksi, SDP:n suurin intohimo kohdistuu VR:n yksinvallan pönkittämiseen”. Salonen kirjoitti myös miten ”demarikomennossa Itäratakin on nyt juntattu sen rinnalle ja jopa edelle”.

Tilanne on siis enemmän kuin huolestuttava. Olemme pitäneet esillä myös maakuntakaavaamme ja sinne tehtyä raidevarausta nykyiselle raidekäytävälle Helsinki–Riihimäki–Hämeenlinna–Tampere. Nyt kuitenkin on monissa puheenvuoroissa nostettu esille maankäyttö- ja rakennuslain § 178, millä Marinin hallitus voisi kävellä maakuntakaavamme yli. Huoli on aiheellinen.

Hallituksen haparointia ja puuhastelua

Marinin hallituksen haparointi ja uuden raidelinjauksen puuhastelu on jo nyt kostautumassa mm. EU:n raiderahoituksissa. Kaksi tärkeää vuotta on jo hukattu ja Yleisradio kertoi uutisessaan 14.4.2021, että pääministeri Sanna Marinin hallitus ”ei ole vielä esittänyt konkreettista investointisuunnitelmaa, vaikka uusi EU-rahoituskausi käynnistyi vuoden alussa.”

Hallitus ei myöskään hakenut EU:n ns. häntärahoitusta viime kaudelta yli jääneistä rahoista. Miksi ei? Se onkin hyvä kysymys.

”Suomen laitettava vauhtia raidehankkeisiinsa”

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok.) nosti aihetta esille myös huhtikuussa. Virkkunen totesi pääradasta Ylellä 14.4.2021, että ” se on kuitenkin se hanke, joka yhdistää Suomen eurooppalaisiin verkostoihin” ja jatkoi, että ”Suomen on sitten omassa päässään laitettava vauhtia näihin omiin raidehankkeisiinsa ja niiden edistämiseen. Siinä on ollut myös aika tavalla hitautta”. Olen samaa mieltä Virkkusen kanssa.

Marinin hallituksen haikailema ohitusraide, ohi Hämeenlinnan ja Riihimäen, on lisäksi jo syntyessäänkin järjetön. Se ei tulisi olemaan koskaan taloudellisesti kannattava eikä myöskään junavuoroiltaan kahden suuren kaupunginkaan asukkaita hyvin palveleva.

Lisäksi uusi ohitusraide Hämeen rakentamattomien maiden läpi olisi tolkuttoman kallis ja kohtaisi myös merkittävää vastusta maanomistajien taholta. Uudelle raiteelle onkin mahdoton löytää Hämeestä tukea, sillä yhtään uutta asemapaikkaa ei Hämeeseen uuden raiteen varteen tulisi.

Katse takaisin nykyisen pääradan välityskyvyn parantamiseen

Olisi tärkeää palata normaaliin päiväjärjestykseen. Kääntää katse takaisin nykyisen pääradan välityskyvyn parantamiseen, rakentaa olemassa olevaan Helsinki–Riihimäki–Hämeenlinna–Tampere-raidekäytävään ne uudet nopeammatkin raiteet ja tehdä kaiken kaikkiaan pääradasta nimensä veroinen koko maamme kasvun tärkein veturi.

Itse kyllä toivoisin, että toimia saataisiin lopulta jo myös niiden parempien junavuorojenkin varmistamiseksi. Pendelöinti Hämeestä Tampereelle ja pääkaupunkiseudulle edellyttää kattavia ja nopeita junavuoroja. Me haluamme junaan.

Timo Heinonen

kansanedustaja (kok.) ja valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston jäsen

Loppi