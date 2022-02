Timo Heinosen (kok.) mielipide: Metsäradan suunnittelu on lopettava – Katseet takaisin pääradan kehittämiseen

Kuluva vaalikausi on menetetty käytännössä täysin maamme tärkeimmän raideyhteyden, pääradan, kehittämisessä. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus päätti lähteä uusille raiteille ja perinteikkään pääradan kehittäminen sysättiin sivuraiteelle.

Metsäradaksi nimetty Hämeenlinnan ja Riihimäen sivuuttava ohitusrata on vienyt nyt hallituksen kaiken huomion ja myös rahat. Samaan aikaan päärata on menettänyt kerta toisensa jälkeen saatavilla olleet EU:n tukirahat.

Täysin uuden radan rakentaminen olisi järjetöntä

Tällaisen täysin uuden, umpimetsään raivattavan, junaradan rakentaminen Tampereelta ilman väliasemia Helsinkiin olisi järjetöntä.

Eurooppalaiset verrokit kertovat, että edes siellä ei tällaiset junayhteydet ole tulleet kannattaviksi. Ja pitää muistaa, että siellä yhteyksiä on tehty miljoonakaupunkien väleille. Jos edes miljoonakaupunkien välillä tällaiset yhteydet eivät ole kasvaneet toimiviksi ja kannattaviksi, niin kuka uskoo, että näin tapahtuisi koskaan Tampereen ja Helsingin välillä?

Näin ei tapahtuisikaan ja uusi metsärata olisi isolta osin vähällä käytöllä, jopa käyttämätön, ja vain muutamat sillä kulkevat junavuorot palvelisivat huonosti matkustajia. Yksi vuoro aamulla ja toinen illansuussa. Ei toimivaa.

Junaan on päästävä niin Hämeenlinnasta kuin Riihimäeltäkin

Toimiva raideyhteys tarvitsee riittävästi junaan haluavia, mutta myös pääseviä, ihmisiä ja vain tätä kautta vuorojakin tulisi riittävästi ja niin, että ne palvelisivat ihmisiä sujuvasti. Tämä edellyttää sitä, että junaan pääsee myös Hämeenlinnasta ja Riihimäeltäkin. Ja osaltaan pääradan lisäraiteet avaisivat myös mahdollisuuden lisätä lähivuoroja ja tehdä liikkumisen myös maakuntamme sisällä entistä sujuvammaksi.

Pääradan kunnostuksesta hyötyisivät myös väliasemien kunnat, Akaa, Hämeenlinna, Janakkala ja Riihimäki sekä osin Hyvinkää ja Järvenpää. Näissä kaupungeissa ja kunnissa asuu yhteensä 219 000 ihmistä.

Tampereelta Helsinkiin ja Helsingistä Tampereelle kulkevista matkustajista itse asiassa peräti kaksi kolmesta suuntaa näiden kaupunkien väliselle alueelle. Tämä tarkoittaa vuosittain yli 30 000 matkaa. Päästä päähän, eli Helsingistä Tampereelle saakka matkaavien osuus on vain siis kolmannes.

On hyvä muistaa, että ohitusradan rakentamiskustannukset olisivat vielä yli kaksinkertaiset nykyisen pääradan korjaamiseen verrattuna. Nykyisen pääradan kunnostaminen ja välityskyvyn parantaminen on siis selvästi parempi vaihtoehto kuin rakentaa rinnalle uusi, ohitusrata.

Ohitusradan suunnittelueurot menevät hukkaan

Kaikki eurot mitä nyt laitetaan ohitusradan suunnitteluun, tulevat menemään hukkaan. Hämeen maakuntakaavakaan ei tällaista raidelinjausta tunnista ja olen varma, että Hämeestä ei kaavan muutokselle myöskään kannatusta tule löytymään.

Jos Marinin hallitus SDP:n ja keskustan voimalla haluaisi linjauksen väkivaltaa käyttäen uudelleen vetää, niin se vaatisi eduskunnassa lainsäädännön muutosta. Onneksi sen suhteen taitaa hallitukselta aikakin loppua.

Nyt on siis aika viheltää peli poikki ja kääntää katse takaisin pääradan kehittämiseen. Sen palasia on määrätietoisesti aiemmat hallitukset kuntoon saattaneet ja tätä työtä on syytä jatkaa jälleen viimeistään tämän nykyisen hallituksen kauden päätyttyä.

Pääradan remontit on tehty aiempien hallitusten kausilla määrätietoisesti sitä silmällä pitäen, että lopulta radan välityskyvyn parantaminen lisäraitein on myös mahdollista.

Laitetaan päärata kuntoon ja junat kulkemaan. Me haluamme junaan.

Timo Heinonen

loppilainen kansanedustaja (kok.)