Timo Heinosen mielipide: Vasemmistohallitukselle olisi katsottava vaihtoehto

Antti Rinteen (sd.) hallituksen kaatuminen luottamuspulaan edellyttää perustuslain ja parlamentarismin hengessä uusia hallitustunnusteluja. Tämän jälkeen edessä pitää olla myös uudet hallitusneuvottelut.

Epäluottamus Rinteen vasemmistohallitusta kohtaan oli niin laajaa ja syvää, että pelkkään pääministerin vaihtamiseen ei yhdenkään puolueen pitäisi tyytyä.

Luottamuspulan takia joutui ensin eroamaan omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.), vajaata viikkoa myöhemmin itse pääministeri Antti Rinne ja tämän myötä koko hallitus.

Taloustilanne on muuttunut

Taloustilanne on muuttunut merkittävästi keväästä ja myös hyvä työllisyyskehitys on käytännössä pysähtynyt. Myös ensi vuoden edelleen levällään oleva valtion talousarvio on laadittu niin, että työllisyys ei paranisi vaan hallituksen tekemin ratkaisuin työttömyys jopa pahenisi 5 000 työttömällä.

Velanotto kääntyisi myös uudelleen kiihtyvälle uralle. Suomen taloudesta huolensa on ilmaissut EU komission lisäksi myös kansainvälinen valuuttarahasto IMF. IMF:n arvion mukaan Suomen talous ei ole tätä menoa tasapainossa vuonna 2023.

Nyt olisikin tärkeä käydä aidot uudet hallitusneuvottelut ja huomioida dramaattisesti muuttunut taloustilanne ja heikkenevä työllisyystilanne.

Myös valtaosa luottamuspulaan kaatuneen Rinteen hallituksen sinänsä tärkeistä lisäpanostuksista mm. koulutukseen tehdään vain muutamaksi vuodeksi ja vieläpä myymällä valtion omaisuutta.

Vanhustenhuollon ongelmat ratkaistava

Myös vanhustenhoidon ongelmat tulisi ratkaista aidosti lisäresursseja ja hoitajia vanhustenhoitoon kohdistamalla eikä pelkillä tavoite kirjauksilla. Kokoomus onkin esittänyt omassa vuoden 2020 vaihtoehtobudjetissa vastuullisen mallin missä varhaiskasvatuksen, peruskoulun, mutta myös toisen asteen lisäpanostukset olisivat pysyviä perusrahoitukseen tehtäviä tasokorotuksia ja vanhustenhoitoon voitaisiin osoittaa välittömästi lisähoitajia niin kotihoitoon kuin ympärivuorokautisiin asumispalveluihin.

Ensi vuoden budjettiin on mahdutettavissa jopa nykyistä pienemmällä velanotolla vanhuspalveluihin lisärahoitusta jopa 150 miljoonaa euroa. Tällä rahalla saataisiin välittömästi palkattua 1 000 hoitajaa lisää kotihoitoon ja toiset tuhat palvelukoteihin.

Myös poliisien määrärahat Rinteen hallitus budjetoin selvästi tarvetta ja yhdessä sovittua turvallisuuslupausta pienemmiksi. Myös eläkelupaus on jo petetty.

Suuntaa on muutettava

Jo nämä tosiasiat yksin edellyttävät nyt suunnan muutosta.

Jos eroamaan joutuneen vasemmistohallituksen puolueet eivät ole valmiita varmistamaan riittävää rahoitusta koulutukseen, vanhustenhoitoon eikä turvallisuuteen, eivätkä myöskään pysty tekemään ratkaisuja, joilla maamme työllisyys saataisiin paranemaan kohti 75 prosentin työllisyysastetta, niin minusta keskustan tulisi vastuullisena puolueena todeta vanhan hallituspohjan jatko mahdottomaksi.

Tarvitaan avoimet hallitusneuvottelut

Eduskunnassa pitäisikin nyt käydä avoimesti uudet hallitusneuvottelut kaikkien puolueiden kesken, ketään etukäteen ulos sulkematta, ja katsoa olisiko löydettävissä sellainen enemmistöhallituksen pohja joka olisi valmis turvaamaan hyvinvointiyhteiskunnan kestävän rahoituksen tulevaisuudessa.

Se vaatii aitoja ja konkreettisia toimia työllisyyteen ja myös yrittäjyyden edellytysten vahvistamiseksi.

Kokoomus suhtautuu syntyneeseen tilanteeseen sen vaatimalla vakavuudella ja on valmis keskustelemaan hallituksesta, joka palauttaisi luottamuksen huomiseen niin jokaiselle suomalaiselle kuin myös kestävän julkisen talouden suhteenkin.

Timo Heinonen

kansanedustaja (kok.)

Loppi