Hämeen Vihreiden mielipide: Uusi luonnonsuojelualue kaikkiin Hämeen kuntiin

Vihreille on selvää, että ilmastonmuutoksen torjumisessa onnistuminen on ihmiskunnan kohtalon kysymys. Usein kuitenkin ilmastokeskustelun tiimellyksessä unohdetaan aikamme toinen suuri haaste: luontokadon pysäyttäminen. Ilmastonmuutos ja luontokato kulkevat monilta osin käsi kädessä ja samat keinot auttavat torjumaan molempia uhkia. Siitä huolimatta luonnonsuojelutoimet ansaitsevat oman, erityisen huomionsa ja riittävät resurssit.

Pahimmillaan keskustelu luontokadosta kuitataan puheilla puunhalaajista ja ituhipeistä. Väitteet siitä, että Suomessa luonnonvarojen käyttö on jo tarpeeksi kestävällä tasolla, eivät pidä paikkaansa. Luonto köyhtyy hälyttävää vauhtia myös Suomessa. Joka yhdeksäs eliölaji on maassamme uhanalainen ja noin kolmasosa niistä asuu metsissä.

Suomen hallitus on tehnyt historialliset panostukset luonnonsuojeluun ja nyt jos koskaan on aika ottaa luontokato tosissaan myös kunnissa. Luontokadon pysäyttämiseksi tarvitaan vaikuttavia toimia, osaamista ja lujaa tahtoa.

Hämeen Vihreiden tavoite on saada seuraavan valtuustokauden aikana vähintään yksi uusi luonnonsuojelualue jokaiseen Hämeen kuntaan. Sen lisäksi, että luonnonsuojelun edistäminen kunnan eri toiminnoissa on luonnon ja ihmisen kannalta tärkeää, on se myös kuntien lakisääteinen tehtävä.

”Turvattua lähimetsää, puhdasta lähivesistöä…”

Hämeen kuntien keinovalikoima luontoarvojen vaalimiseen on suuri ja kuntametsien kestävä käyttö on tässä avaintekijä.

Kunnan omistamat METSO-ohjelman kriteerit täyttävät metsät tulisi suojella pikaisesti ja jatkuvaa kasvatusta kuntametsissä lisätä. Lisäksi elinympäristöjen ennallistaminen on otettava osaksi kuntien luonnonsuojelutoimia esimerkiksi ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen (vihr.) lanseeraaman Kunta-Helmi -ohjelman kautta.

Mitä luonnonsuojelu kunnissa käytännössä tarkoittaisi? Se voi tarkoittaa ennallistettua suota, uusia pitkospuita kansallispuistoon tai uutta kosteikkoa. Turvattua lähimetsää, puhdasta lähivesistöä, parempia virkistäytymismahdollisuuksia. Luontoystävällistä kaavoitusta ja rakentamisesta syntyneiden ekologisten haittojen kompensointia.

Lopulta kyse on arvovalinnasta – millaisena haluamme jättää maapallon tuleville sukupolville.

Anssi Lepistö

puheenjohtaja

Maija Kranni

varapuheenjohtaja

Hämeen Vihreät ry