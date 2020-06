Valkoinen pimeys varjostaa mustien elämää

Ison veden takana kaukana lännessä ihmisen ihonväri on taas synnyttänyt sotaa, riitaa ja rähinää.

Supervalta Yhdysvalloissa poliisit ovat piesseet ja tappaneet mustia amerikkalaisia. Siellä puhutaan afroamerikkalaisista – lieneekö se aiheellista, koska mustat ovat Jenkkilän asukkaita ties kuinka monennessa sukupolvessa.

Totta on, että jenkit aikoinaan kävivät Afrikassa metsästämässä mustia ihmisiä orjikseen. Nämä orjat ja orjien jälkeläiset ovat rakentaneet Yhdysvaltoja eri puolilta maailmaa saapuneiden ihmisten kanssa.

Yhdysvallat on ollut ”sulatusuuni” – näin on totuttu sanomaan.

Jostain syystä ”aasialaisen näköiset” aasialaiset sen paremmin kuin eurooppalaisetkaan maahanmuuttajat eivät ole valkoihoisten amerikkalaisten joukossa herättäneet samanlaista tunnekuohua kuin mustat.

Kaikki siellä puhuvat englantia, useat hyvin, jotkut hieman huonosti. Suomesta lähteneet siirtolaiset ovat rakentaneet Valloissa saunoja ja perustaneet omia yhdistyksiään, kauppaliikkeitään ja julkaisseet omia suomenkielisiä lehtiään.

Olen käynyt joskus ammoin New Yorkin Brooklynissä tutustumassa suomenkielisen New Yorkin Uutisten toimitukseen. Päätoimittajana siellä oli silloin Rauli Virtanen, myöhemmin monella tavoin urallaan mainetta saavuttanut journalisti.

New Yorkin Uutiset -lehti on sittemmin lakkautettu kannattamattomana yrityksenä. Se on tietysti harmi, sillä lehden tekstit olivat omaperäisiä ja puhuttelevia.

Muualta USA:han menneet siirtolaiset ovat saaneet hyvän vastaanoton, jos ja kun ovat olleet valkoihoisia.

Mustia on sorsittu ihonvärinsä vuoksi.

Poikkeuksia tietysti on ollut, onhan maassa ollut mustaihoinen presidenttikin, laajalti arvostettu Barack Obama.

Yhdysvaltain poliisivoimissa on aina ollut tavattomasti rasisteja. Se taitaa kuulua liittovaltion hallinnollisiin erikoisuuksiin.

Terveydenhoito on maassa retuperällä, koulutuspolitiikka aivan omituista – jos perheellä ei ole riittävästi taaloja, opetusta on vaikea saada ja sitä mukaa myös hyviä työpaikkoja.

Dollarin ihannointi on synnyttänyt Valtoihin viidakon lakeja. Valkoiset vallasväet hyljeksivät usein köyhää mustaa väestöä. Poliisit hyökkäävät omalla tavallaan.

Valkoinen pimeys varjostaa mustien elämää Amerikan mailla.

Ahti Hietanen

Hämeenlinna