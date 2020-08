Valtuutettu Matti Mikkola (ps.): Olen vain rivivaltuutettu – Koen, että minua on mustamaalattu

Koen, että Hämeen Sanomissa olleella uutisoinnilla Barreli Kiinteistöt -yhtiöön liittyvästä rikostutkinnassa (HäSa 29.7.) minua mustamaalataan täysin kohtuuttomalla tavalla.

Minä ja asianajajani Matti Alasentie olimme toukokuussa poliisikuulusteluissa, joiden päätteeksi ymmärsimme, että minä en ole epäiltynä mistään rikostutkinnassa.

Asia liittyi siihen, että elokuussa 2019 tehdyn työsuojelutarkistuksen mukaan minut oli kirjattu virheellisesti Barreli Kiinteistöt -yhtiön erään työmaan vastuuhenkilöksi. En ole ollut ko. yhtiössä minkään työmaan vastuuhenkilönä.

Tutkinnassa oleva ympäristörikosepäily liittyy lisäksi aivan eri työmaahan.

Käsitys oli, että esitutkinta on ohi

Kun lähdimme kuulusteluista pois Alasentien kanssa, käsitys oli, että esitutkintani on ohi, eikä tämän jälkeen poliisi ole kysynyt mitään.

Asianajajani Alasentie tarkisti asian torstaina 30. heinäkuuta. Hänelle kerrottiin, että olen yhä asiassa epäiltynä, kunnes esitutkinta päättyy.

Nimen tai muiden tunnistamistekijöiden julkaiseminen rikoksia käsiteltäessä on perusteltua vain kun sillä on huomattavaa yleistä merkitystä. Henkilöllisyyttä ei yleensä tule paljastaa ennen tuomioistuinkäsittelyä, elleivät teon laadusta ja tekijän asemasta johtuvat painavat syyt sitä puolla.

Rivivaltuutettuna koen uutisoinnin vääräksi

Koska olen rivivaltuutettu, pidän asian uutisointia itseni osalta täysin vääränä ja koen sen aiheuttavan mainehaittaa.

Se on totta, että olen lainannut merkittävästi rahaa Barreli Kiinteistöt -yhtiölle. Niistä on tehty asianmukaiset paperit ja ne löytyvät tilitoimistosta.

Yhtiön talousvaikeuksien takia lainan takaisinmaksussa on ollut viivästyksiä. En ole kuitenkaan perinyt lainkaan viivästyskorkoa.

Barreli Kiinteistöt -yhtiön talousvaikeuksien taustalla on yhtiöstä 50 prosenttia omistavan Harri Pirttiniemen tilanne. Pirttiniemi lupasi ensin hoitaa asiansa vuoden 2019 loppuun mennessä ja sitten helmikuun 2020 loppuun mennessä.

Oma yhtiöni Realholding on laskuttanut Barreli Kiinteistöt ja Vanajan Kiinteistöt -yhtiöitä rakennustarvikkeiden, nosturin ja lämmitysöljyn ostamisesta.

Saamani myyntikate 1,5 vuoden ajalta näistä myynneistä on alle 5 000 euroa.

Nämä kaikki on tehty tarkasti lain mukaan. Minulla yhtiössäni on kuukausittainen arvonlisäveromaksu, joten verotkin on hoidettu tarkasti.

Olen toiminut vuosikausia lämmitysöljyn virallisena myyntitahona.

Oma työpanokseni on hyödyttänyt Barreli Kiinteistöt -yhtiötä mm. rakennustarvikkeiden hankinnan kilpailuttamisessa.

Matti Mikkola

Hämeenlinna

