Vasemmistovaltuutetut: Riihimäki pysyköön Kanta-Hämeessä

Joulukuun alussa on Riihimäellä päätöksenteossa historiallisen suuri asia. Jatkammeko Kanta-Hämeessä vai siirrymmekö osaksi jättimäisen suurta Uuttamaata.

Asian tiimoilta on tehty kaksi laajaa, kallistakin selvitystä, joiden pohjalta päätökset asiassa pitää tehdä. Selvitykset vahvistavat näkemystä, ettei maakunnan vaihtamisella saavuteta riihimäkeläisen kannalta mitään positiivista.

Helsinki ei lähene maakuntaa vaihtamalla

Riihimäen seudun vasemmistoliitto kannattaa Kanta-Hämeessä pysymistä ja Kanta-Hämeen kuntien yhteistyön tiivistämistä.

Yhteistyö Hyvinkään, KUUMA-kuntien, pääkaupunkisedun ja kasvukäytävän kuntien kanssa ei ole maakunnasta kiinni. Maakuntaa vaihtamalla Riihimäki ei siirry kartalla metriäkään lähemmäs Helsinkiä.

Ihmiset pendelöivät työmatkansa etelän suuntaan juuri niin jouhevasti, miten Riihimäki itse luo siihen mahdollisuudet. Katsomme, että tässä asiassa on kyse enemmänkin Riihimäen sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuudesta.

Olemmeko tiivis osa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriä ja Taysin erityisvastuualuetta? Rakennammeko yhdessä muiden Kanta-Hämeen kuntien kanssa yhteistä maakunnallista perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden integraatiota, jonka valmistelu pohjaa hallitusohjelman kirjauksiin 18 itsenäisestä maakunnasta?

Vai hyppäämmekö suuren, joidenkin asiantuntijoiden mukaan jopa liian suuren, HUS:n helmaan?

HUS:n laskut kaatuvat jäsenkunnille

HUS keskittää voimakkaasti toimintojaan Helsinkiin. Jättimäisen Meilahden kampuksen alueelle on jo noussut ja edelleen nousee valtavia sairaalakomplekseja.

Juuri julkaistu päätös Laakson sairaalan lähes miljardin maksavasta uudesta sairaalasta kasvattaa HUS:n lähivuosien investointeja 1,5 miljardiin euroon.

Nämä lankeavat jäsenkuntien maksettavaksi, vaikka me emme kyseisten sairaaloiden palveluita käyttäisikään. Onkin hyvin todennäköistä, että jäsenkuntien maksuosuudet tulevat HUS alueella tulevaisuudessa kasvamaan rajusti.

Riihimäen vaikutusmahdollisuudet Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä ovat paremmat kuin valtavassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä.

Riihimäen sairaala on yksi tähdistä

Kanta-Hämeen uuden Assi-sairaalan tulevaisuudesta ei tällä hetkellä ole tarkkaa tietoa. Varmaa on vain se, että uuden rakentaminen on halvempaa kuin vanhan korjaus.

Taysin erityisvastuualue on aloittanut etujoukoissa yhteistyön kaikkien alueensa sairaanhoitopiirien kanssa ja tämän tuloksena on Tähtisairaala- hankkeen suunnittelu jo pitkällä. Riihimäen sairaala on yksi tähti tässä hankkeessa.

Samanlaista yhteistyötä on nyt aloitettu myös Kuopion ja Oulun yliopistosairaaloiden erityisvastuualueilla. HUS sen sijaan keskittää toimintaansa Helsinkiin, vaikka Hyksin erityisvastuualue käsittää myös Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan sekä Kymenlaakson.

Päijät-Häme vaihtoi vuonna 2018 alusta Taysin erityisvastuualueesta Hyksin vastaavaan. Vaativan erikoissairaanhoidon kustannukset nousivat Päijät-Hämeessä yli neljä miljoonaa euroa vuodessa.

Hyvinkäällä erikoissairaanhoidon kustannukset ylittivät 7,5 miljoonalla budjetoidun vuonna 2019. Potilastietojärjestelmä Apotti on törmännyt suuriin vaikeuksiin, sen kustannukset ovat nousseet ja nousevat jatkuvasti.

Miten käy Riihimäen lähipalveluiden?

Miten käy Riihimäen asukkaiden lähipalveluiden? Tällä hetkellä KHSHP tuottaa Riihimäellä todella runsaasti erikoissairaanhoidon palveluita. Onko HUS:lla halua tähän, kun Hyvinkään sairaala sijaitsee vain 16 kilometrin päässä.

Miten käy työpaikoille Riihimäellä? Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden osalta OmaHäme on tehnyt mittavat suunnitelmat maakunnallisen sote-integraation osalta jo viime hallituskauden aikana.

Kanta-Hämeessä jo tehty ja edelleen työn alla oleva valmistelutyö maakunnallisen sote yhteistyön osalta on täysin linjassa hallitusohjelman kanssa. Tähän valmisteluun on Riihimäenkin sitouduttava ja oltava kantava ääni integraatiota pohdittaessa.

KeuSote on rakentanut kuuden Keski-Uudenmaan kunnan ympärille kuntayhtymän, missä kaikki perustason sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan kuntayhtymässä. Tämän hetken tietojen mukaan tämä tänä vuonna toimintansa aloittanut yhtymä joutuu jo heti toisena vuotenaan sopeuttamaan toimintamenojaan 26 miljoonalla eurolla.

Ei ole järkeä lähteä keskelle talousvaikeuksia

Onko siis järkevää hypätä valmiiksi talousvaikeuksissa olevaan kuntayhtymään, vai osallistua tiiviisti uuden maakunnallisen soten valmisteluun? Samalla oltaisiin mukana turvaamassa Riihimäen lähipalvelut ja työpaikat.

Riihimäen seudun vasemmistoliitto arvioi, että valtioneuvosto ei tule antamaan lupaa maakunnan vaihtamiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta nykyisen maakuntajaon pohjalta. Mielestämme Riihimäen on nyt suunnattava katseensa Kanta-Hämeen sote-valmisteluun ja osallistuttava Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ja maakunnan kehitystyöhön, mikä on jo hyvällä uralla.

Meillä jokaisella on omakohtaisia kokemuksia niin Uudeltamaalta kuin Kanta-Hämeestä ja helposti ajatellaan asiaa näiden kokemusten pohjalta. Tämä päätös on kuitenkin tehtävä järki-, ei tunnesyistä. Siksi Kanta-Häme.

Riihimäen seudun vasemmistoliiton valtuustoryhmä:

Juha Hiltunen, Erja Hirviniemi, Rauli Hirviniemi, Matti Liimatainen, Aino-Kaisa Pekonen, Sami Rauhala, Riitta Romu, Pilvi Uuttu, Anne Immonen

Riihimäki