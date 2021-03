Vastaus perussuomalaisten valtuustoryhmälle: Pysäköintiyhtiö on Hämeenlinnan kaupungin työkalu – Parkkitalojen käyttöaste selvästi kuviteltua korkeampi

Perussuomalaisten valtuutetut kirjoittivat kuvitteellisen tarinan pysäköinnistä (HäSa 10.3.). Jos yksityiskohdat ovat hukassa, eikä kokonaisuutta ymmärretä, syntyy kummallisia käsityksiä.

Kaupunkisuunnittelun keskeinen tavoite ja tehtävä on lisätä Hämeenlinnan kaupungin elinvoimaa ja houkuttelevuutta. Kaikki tämä lähtee kaupunkistrategiastamme, joka on rakennettu yhdessä kaupunkilaisten, luottamuselinten ja virkakoneiston kanssa.

Tässä kokonaisuudessa pysäköinnin järjestäminen on olennainen työkalu, missä pysäköintilaitoksilla ja kaupungin pysäköintiyhtiöllä on oma roolinsa.

Pysäköintiyhtiöllä ei ole mitään omaa tavoitetta. Yksinkertaistettuna: kaupungin 100-prosenttisesti omistama pysäköintiyhtiö on vain kaupungin työkalu pysäköinnin järjestämiseksi. Se merkitys on ennen kaikkea siinä, että pysäköinnin kustannukset on voitu kohdentaa ja tehdä läpinäkyviksi.

Muussa tapauksessa samat kustannukset maksettaisiin kaikkien kaupunkilaisten verovaroin.

Käyttöaste on selvästi yleistä käsitystä parempi

Hämeenlinnan Pysäköinti oy:n ylläpitämissä pysäköintitaloissa käyttöaste on selvästi yleistä käsitystä parempi. Kaivoparkissa oli vuonna 2020 keskimäärin 367 pitkäaikaista pysäköintisopimusta (pysäköintipaikkoja yhteensä 708).

Keinuparkissa vastaava lukema on 167 (pysäköintipaikkoja yhteensä 268). Lisäksi taloissa on lyhytaikaista pysäköintiä (viime vuonna 106 tuhatta euroa ja 166 tuhatta vuonna 2019) ja velvoitepaikoista tuloutettiin vuonna 2020 yhtiölle 245 tuhatta euroa. Viime vuonna Keinuparkin toiminta oli voitollista ja Kaivoparkin tappiollista.

Pöölin kassavirta on positiivinen

Pöölin ensimmäisen vuoden kassavirta tulee olemaan positiivinen noin +350 tuhatta euroa, joten Pöölin tulot tulevat riittämään hyvin käyttömenoihin, korkokuluihin ja lainan lyhennyksiin kuluvana vuonna. Investoinnissa on 40 vuoden laina-aika.

Kaupunki teki päätöksen yhtiön avustamisesta 150 000 eurolla tänä vuonna. Vastaavasti Hämeenlinnan Pysäköinti oy maksaa pysäköintilaitoksistaan kaupungille kiinteistöveroa noin 190 tuhatta vuosittain. Jos pysäköintilaitokset olisivat kaupungin omistuksessa, ei kiinteistöveroa maksettaisi.

Pysäköintitalot ovat osa liikennejärjestelmää

Pysäköintitalot eivät ole siis mitään erillisiä rakennelmia, vaan osa kaupunginvaltuuston päättämää hyvää kaupunkisuunnittelua ja yhdessä päätettyä liikennejärjestelmää. Keskusta-alueen pysäköinnin tukeutuminen pysäköintilaitoksiin on hyvin tarkkaan harkittu, valmisteltu ja päätetty asia.

Tämä ratkaisu on säästänyt merkittävän määrän keskikaupungin maa-aluetta käytettäväksi muuhun rakentamiseen (mm. asunto- ja liikerakentamiseen) ja myös helpottaa monen arkea.

Perusratkaisut on tehty asemakaavoituksessa

Pysäköintitaloja koskevat perusratkaisut on tehty kaupunginvaltuustossa asemakaavojen hyväksymisen yhteydessä. Tällöin on ratkaistu asemakaava-alueen pysäköinnin perusta. Sen jälkeen on siirrytty toteuttamisvaiheeseen. Kaikki päätökset on jälleen tehty demokraattisesti kaupunkirakennelautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa.

Pysäköinnin hinnoittelussa noudatetaan käyttäjä maksaa -periaatetta. Goodmanissa ja Tavastilassa liikkeet maksavat pysäköinnin hinnan vuokrissaan.

Pysäköinti tuottaa enemmän kuin maksaa

Keskustan kadunvarsipysäköinti taas tuotti koronavuonna 2020 kaupungille 536 387 euroa, reilun satatuhatta keskiarvovuotta vähemmän. Yhtä kaikki, pysäköinti tuottaa kaupungille tällä hetkellä enemmän kuin maksaa.

Asemanseudun osalta pendelöijien pysäköintimaksut ovat valmistelussa, tavoitteena on saada pysäköinti kytkettyä junalipun hintaan. Pysäköinti ei siis kaada kaupungin taloutta, eikä toimintaa, sen järjestäminen on yksi osa kaupungin perustyötä.

Sari Myllykangas

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (sd.)

Sari Rautio

kaupunginhallituksen puheenjohtaja (kok.)

Pasi Vesala

kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja (sd.)

Hämeenlinna