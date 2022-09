Ylen viestintäjohtaja vastaa pääkirjoitukseen: Yle on kaiken aikaa toteuttanut lain mukaista tehtäväänsä

Hämeen Sanomissa 5. syyskuuta julkaistussa pääkirjoituksessa väitetään, että Yle olisi jo vuosia yrittänyt toimia vastoin perustehtäväänsä julkaisemalla tekstimuotoisia sisältöjä.

Väite ei pidä paikkaansa. Yle on kaiken aikaa toteuttanut lakisääteistä julkisen palvelun tehtäväänsä.

Ylen perustehtävänä on tuoda monipuolinen ja kattava julkisen palvelun ohjelmisto jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin.

Jo ennen elokuista Yle-lain muutosta laissa tähdennettiin erilaisten digitaalisten palveluiden merkitystä perinteisten radio- ja tv-palveluiden laajentajana, koska ihmiset käyttävät mediaa eri tavoin.

Tekstimuotoisilla sisällöillä on merkitystä

Tekstimuotoiset ja muut digitaaliset sisällöt ovat olleet yksi tärkeä tapa toteuttaa Ylen lakisääteistä tehtävää ja palvella erilaisia suomalaisia.

Uudistunut Yle-laki korostaa entisestään Ylen tekstimuotoisten sisältöjen merkitystä.

Niillä on merkittävä rooli sananvapauden ja mediapalveluiden moninaisuuden toteutumisessa. Lisäksi ne ovat välttämätön edellytys sille, että Ylen julkisen palvelun sisällöt ovat eri yleisöryhmien saatavilla ja saavutettavissa.

Näinä aikoina on entistäkin tärkeämpää, että meillä on Suomessa monipuolista, laadukasta ja luotettavaa mediaa erilaisissa julkaisumuodoissa. Niin kaupallista kuin julkisestikin rahoitettua. Kuten pääkirjoituksessakin todetaan: tämä on kansalaisten etu.

Jere Nurminen

viestintä- ja brändijohtaja

Yle