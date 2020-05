Rehtori vastaa: VOP toimii laillisesti – Kurssimaksuhyvityksiä linjaa kohtuullisuus

Leo Leppänen epäili yleisönosastokirjoituksessa (HäSa 18.5.), toimiiko Vanajaveden Opisto laillisesti, kun ei hyvitä osallistujilleen syksyllä 2019 alkaneiden kurssien koronaepidemian takia pitämättä jääneitä tunteja.

Vastaus lyhyesti on: kyllä toimii. Asia vaatii kuitenkin laajempaa tarkastelua.

Kuten tiedämme, Vanajaveden Opiston (VOP) kurssit jouduttiin suurelta osin keskeyttämään maaliskuussa koronaepidemian takia valtioneuvoston määräyksestä. Tämä on ollut tietenkin erittäin harmillista niin opiskelijoille kuin opistollekin.

Kaikkien maksujen palauttaminen käytännössä mahdotonta

VOPissa opiskelee vuosittain yli 22 000 opiskelijaa sadoilla erilaisilla kursseilla. Kurssimaksujen palauttaminen opiskelijoille kaikista koronaepidemian takia keskeytyneistä kursseista olisi käytännössä mahdotonta siitä koituvan työmäärän sekä taloudellisten kustannusten takia.

Koko lukuvuoden kestäneiden kurssien kohdalla palautettava summa olisi useassa tapauksessa enintään 15 euroa. Palautustoimenpide maksaa opistolle useita euroja per palautus.

Tämän vuoksi kurssimaksujen hyvittämistä keskeytyksen ajalta on jouduttu linjaamaan kohtuullisuuden periaatteen mukaan, jolloin on otettu huomioon palautettavan summan suuruus sekä hyvittämisen tekninen toteuttaminen työajan ja kustannusten osalta. Keväällä alkaneista ja kalleimmista kursseista hyvityksiä on tehty.

Opiston valtionosuus on sidottu kurssitunteihin

VOPin rahoitus koostuu valtionosuudesta, kuntien antamasta tuesta sekä opiskelijamaksuista. Valtionosuutta opisto saa pidettyjen tuntien mukaan.

Tilanteessa, jossa lähiopetuksen järjestäminen on keskeytetty, valtionosuuden perusteena olevat opetustunnit eivät kerry. Tämä on huolestuttavaa toimintamme rahoituksen kannalta.

Myös kuntaosuuksiin on tullut jo tähän mennessä leikkauksia, kun Hämeenlinnan kaupunki lopetti kuntaosuutensa maksamisen toiminnan keskeytyksen ajalta.

Opistossa kuitenkin jatkettiin tänäkin aikana yli sadan kurssin toimintaa etäopetuksena, ja samaan aikaan olemme valmistautuneet uuteen syksyyn sisältösuunnitteluin ja etäopetusvalmiuksiamme vahvistaen.

Opiskelijamaksut takaavat opiston tulevaisuutta

Opiskelijamaksujen merkitys tulopohjassamme on keskeinen. Jotta toimintamme voisi tulevana syksynä jatkua mahdollisimman pienin vaurioin, olisi palautettujen kurssimaksujen kompensaatioksi ensi lukuvuoden kurssimaksuja pitänyt nostaa.

Tulopohjan heikkeneminen kaikilla osa-alueilla kaventaa toimintamahdollisuuksiamme merkittävästi. Pitkällä aikavälillä tämä ei ole eduksi alueemme asukkaille.

Kaikkien yhteiskunnan toimintojen ja terveytemme kannalta olisi nyt tärkeintä, että epidemia talttuisi.

Teemme Vanajaveden Opistossa parhaamme, että opiskeleminen ja harrastaminen annettuja ohjeita noudattaen olisi jatkossakin mahdollista.

Outi Itäluoma

rehtori

Vanajaveden Opisto

