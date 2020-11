Mielipide: Ykköskortteli on aina ollut rappiolla – Siellähän voisi järjestää vielä Vexi Salmen muistonäyttelyn

Itse vasta äskettäin tajusin, että isolle osalle Hämeenlinnan ikäluokista niin sanottu Ykköskortteli on aina ollut rappiokortteli. Vain vanhemmat ikäluokat enää muistavat ajan, jolloin Ykköskortteli oli kaupungin ykkönen.

Ykköskortteli on mitä ilmeisimmin saamassa toteuttamiseen johtavan muotonsa, eli siihen tulee pääosin asuntoja ja jonkun verran toimisto- ja liiketilaa.

Hyvä niin. Jo on aikakin päästä siellä edes normitasolle.

Vexille muistonäyttely

Toivottavasti projektista otetaan oppia kaupungin sisällä. Oma kokemukseni on, että tällaisissa projekteissa kaupungilla on ihan ratkaiseva merkitys. Kun kaupungin tahtotila on matala, jälki on sen mukaista.

Juttelin asiasta Sarajärven kanssa ja hän piti ainutlaatuisena Suomenkin mittakaavassa sitä, että näin lähelle keskustaa tulee näin iso kehityskohde, kaupungin lähestymistapa oli kuitenkin se, että ensin lyödään kiinni pysäköintiratkaisut ja katsotaan mihin se riittää.

Ilmeisesti missään vaiheessa suunnitteluprosessia kaupungille ei tullut edes mieleen, että Ykköskortteli olisi voinut mahdollistaa uutta, jolla on vetovoimaa kaupungin ulkopuolellakin.

No eteenpäin!

Rakennuksessa on nyt iso taidenäyttelytila.

Voisiko siellä vielä järjestää kaupungin yhden suurmiehen eli Vexi Salmen muistonäyttelyn?

Sanoitusnäyttely, jonne voisi tuoda näytille osan siitä valtavasta määrästä tekstejä, joita ei koskaan julkaistu. Ja eiköhän siellä kaverille olisi oma tilansa. Ja miksei musiikillekin, jos korona suo.

Vexi oli kansanmies ja Ykköskorttelin kauppakeskus oli oman aikansa kansanpaikka.

Jarmo Markula

bisneskehittäjä

Hämeenlinna