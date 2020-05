Ylilääkäri Sally Järvelä: Valmius on kallista – Asteittain kohti normaaliajan toimintaa

Koronaepidemia on haastanut Suomen terveydenhuoltoa historiallisen laajasti. Kanta-Häme on toistaiseksi selvinnyt koettelemuksesta hyvin. Tartuntoja on ollut maltillisesti. Lähes kaikissa tartuntaketju on pystytty selvittämään ja taudin leviämistä estämään.

Lieviä tartuntoja on sairastettu kuuliaisesti kotona – ja testauskapasiteetin nousun myötä niitäkin on saatu tilastoitua.

Laumaimmuniteetistä olemme hyvin kaukana, mutta rajoitustoimien tarkoituksena on toki ollutkin rajata sairastumisten määrää.

Tehohoidossa onnistuttu erinomaisesti

Tehohoidossa ja sen valmiudessa olemme onnistuneet erinomaisesti. Lukuisat työntekijät on perehdytetty tehohoidon ja päivystysklinikan toiminnan tueksi, jos vakavasti sairastuneiden määrä nousee suureksi.

Vanhan sairaalamme tilat ovat vaatineet kompromisseja, mutta valmius tehopaikkojen yli seitsenkertaiseen nostoon on Suomenkin mittakaavassa loistosuoritus. Valmiutta ei kuitenkaan tarvitse ylläpitää koko aikaa täysimääräisenä.

Asteittain kohti normaaliajan toimintaa

Olemme asteittain nostaneet viimeisten neljän viikon aikana ajanvaraustoimintaamme kohti normaaliajan toimintaa.

Koronaepidemiatilanne on tällä hetkellä rauhallinen ja laskemme teho-osaston ja vuodeosaston koronavalmiutta pienemmäksi – kuitenkin valmiina nostamaan se tarvittavalle tasolle nopeastikin.

Päivittäin useita koronaepäilyjä

Päivystysvalmiutta pidetään yllä, sillä vaikka todennetut koronaluvut ovat matalat, on hoidossamme yhä päivittäin useita koronaepäilyjä.

Epidemian toistaiseksi hidas eteneminen on antanut meille arvokasta aikaa valmistautua tätä näkymätöntä vihollistamme vastaan – kiitos kuuluu kantahämäläisten vastuulliselle käyttäytymiselle rajoitustoimien suhteen. Tätä käyttäytymistä on hyvä jatkaa.

Normaalitoimintaan siirtyminen jatkuu myös kesäaikana. Toimimme aiempia kesiä aktiivisemmin, mutta ei-kiireelliseksi arvioitujen aikojen odotusajat ovat tavoitettamme pidemmät.

Valmiuden nostosta maksetaan jonoilla

Kuten muutkin sairaanhoitopiirit, maksamme valmiuden nostosta jonoilla, joista osan purkaminen vie useita kuukausia.

Toimintamme tehokkuutta kehitetään hoitovelan korjaamiseksi viiveettä. Yksikään vaiva ei ole toista vähäpätöisempi, mutta järjestys jonojen purkamiseen on tehty lääketieteellisen haitan arvion mukaisesti. Toivon ymmärrystä tähän.

Koronan edessä olemme aseettomia rokotteen valmistumiseen saakka ja normaalitoiminnan pyörittäminen koronavalmiuden rinnalla on haastavaa.

Tulethan varatulle ajalle sovitusti tai muistat perua

Jokainen ajanvarausaika on nyt entistäkin arvokkaampi, joten tulethan varatulle ajalle sovitusti tai perut sen ajoissa. Mikäli sairauden tilanne muuttuu pahemmaksi, tarvittaessa kiireellisyyttä arvioidaan uudestaan.

Pyrimme lisäksi edelleen kehittämään uusia käyttöönotettuja tapoja olla tavoitettavissa esim. etävastaanotoin. Meillä on täällä sairaalan mäellä vahva visio aiempaa selkeämmistä ja potilaalle tärkeistä palvelukokonaisuuksista, ja koronan pikavauhtia työkalupakkiimme lisäämät digitaaliset keinot halutaan pitää käytössä jatkossakin.

Tiedotamme valmistuvista palvelupoluista sivuillamme syksyn aikana. Kehitys ei ole jäänyt epidemian jalkoihin!

Toiminta jatkuu yhä poikkeavissa oloissa

Koronaa ei ole vielä selätetty. Tämän vuoksi joudumme työskentelemään poikkeavissa tiloissa ja poikkeavin työjärjestelyin, joiden tavoitteena on suojata potilaamme ja henkilökuntamme.

Tilojen ja henkilökunnan jakaminen riskiarviomme mukaisesti ei ole tehokkain tapa toimia, mutta ainoa tapa rajata tartuntariskiä. Riskiarviota tehdään myös kaiken potilastoiminnan suhteen viikoittain.

Näiden toimien myötä voit tulla huoletta poliklinikalle tai toimenpiteeseen kutsuttuna aikana, tai äkillisen oireen ilmaantuessa päivystykseen.

Koronapelon vuoksi ei ole syytä peruuttaa sovittua aikaa.

Muistathan kuitenkin ilmoittaa jos…

Muistathan kuitenkin ilmoittaa ennakkoon hoitavaan yksikköön, jos sinulla tai läheiselläsi on kuumetta tai hengitystieoireita tai tiedossa oleva koronainfektio.

Saat silloin ohjeet siitä, siirretäänkö aikaa tai täytyykö asia muuten ottaa huomioon sairaalaan saapuessasi. Näin voimme jatkossakin hoitaa Sinua ja kaikkia kantahämäläisiä turvallisesti ja ammattiylpeydellä.

Kiitämme lämpimästi ymmärryksestäsi edelleen jatkuvassa poikkeustilanteessa. Vaikka valmius on kallista, ovat ihmiset – potilaamme ja henkilökuntamme – kaikkein arvokkainta.

Sally Järvelä

johtajaylilääkäri

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri