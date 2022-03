Yrittäjävaltuutetun mielipide: Yritykset ja investoinnit luovat työpaikkoja – Missä näkyy Hämeenlinnan yrittäjämyönteisyys?

Hämeenlinnassa on tarjolla monimuotoisia asumisen mahdollisuuksia. Meillä on laajat vesistöt, upeat retkeily- ja lähiluontokohteet, mahdollisuudet harrastaa ja liikkua. Jokaiselle löytyy jotain. Moni ulkoinen tekijä on kunnossa, mikä houkuttelee ihmisiä muuttamaan tänne. Paljon asioita, joista voidaan olla aidosti ylpeitä ja tyytyväisiä.

Miten on yrittämisen laita?

Haluaisimmeko viestiä olevamme vetovoimainen kaupunki myös yritys- ja liiketoiminnalle? Kyllä.

Haluammeko luoda täällä edellytykset laadukkaan yritystoiminnan toteutukselle ja kasvulle riippumatta yrityksen toimialasta tai koosta? Kyllä.

Haluammeko, että lupaprosessit, tonttien- ja toimitilojen tarjonta ja yrityspalveluiden sapluuna on kunnossa? Ehdottomasti.

Näillä kaikilla on valtava merkitys yritysmyönteisen kaupunkikuvan rakentumisessa. Linnan Kehityksen porukalle nostan hattua ja osoitan ison kiitoksen. Olette tehneet rajallisilla resursseilla näkyvästi töitä Hämeenlinnan matkailun ja elinvoiman parantamiseksi ja onnistuneet siinä.

Allekirjoittaneelle yrittäjämyönteisyys kaupungin päätöksenteossa on sen sijaan näyttäytynyt lähes olemattomana.

Pienten yritysten toimintaa vaikeutetaan

Suuret yritykset ja toimijat toivotetaan tänne näkyvästi tervetulleiksi, mutta pienempien yritysten toimintaa voidaan vaikeuttaa esimerkiksi olemalla vuokraamatta toimitiloja tai tontteja. Jos yritys haluaa kehittyä, laajentaa toimintaansa, investoida ja luoda osaltaan työpaikkoja, niin miksi kaupunki on se taho, joka laittaa tässä kapuloita rattaisiin?

Tilanne näyttäytyy sellaisena, että on olemassa kaksi erillistä listaa. Ensimmäiseltä listalta löytyvät toimijat, jotka ovat tervetulleita ja toiselta toimijat, jotka nähdään kilpailijoina kaupungin omalle tuotannolle. Jälkimmäiselle ryhmälle ei haluta antaa edellytyksiä kehittää toimintaansa.

”On vaikea löytää tahoa, jolla olisi kuntia paremmat edellytykset toimia elinvoimaisuuden edistämisen keskeisenä toimijana.” Näin kirjoitetaan Kuntaliiton sivuilla. Olen asiasta täysin samaa mieltä.

Reilun kilpailun syntymistä pitää edistää

Meidän tulee kaupunkina edistää reilun kilpailun syntymistä, jossa laatu ja ihmisten valinnanvapaus on keskiössä. Kun toimintaa toteutetaan laadukkaasti, läpinäkyvästi ja asiakaskeskeisesti – ei palveluiden tuottajalla ole asiakkaan näkökulmasta väliä.

Yrittäjämyönteinen kunta ei tuota kaikkea itse, vaan se hyödyntää palveluissa yritysten monipuolista osaamista. Meillä päättäjillä pitää olla rohkeutta tehdä rakenteellisia uudistuksia ja linjauksia, joilla yritysten toimintaedellytyksiä tuetaan ja parannetaan.

Yritykset ja investoinnit luovat työpaikkoja, vahvistavat veropohjaa ja lisäävät paikkakunnan elinvoimaa.

Reilusta ja toinen toistaan kirittävästä kilpailutilanteesta tulee pitää huolta. Se on keskeinen keino varmistaa toiminnan laadullinen taso. Kunta ei saa myöskään alihinnoitella yksityisten ostopalveluiden hintaa. Tästä kärsivät palveluntuottajien lisäksi ennen kaikkea palveluita käyttävät ihmiset. Valinnanvapautta tulee entisestään korostaa ja asiakkaiden tulee voida valita itse.

Atte Tarri

valtuutettu (kok.), yrittäjä

Hämeenlinna