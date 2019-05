Äänestäjät olivat EU:n rakentamisen puolella

Vihreiden vaalivoitto on erittäin merkittävä askel: puolue nousi SDP:n ja perussuomalaisten sekä keskustan ohi enimmäistä kertaa suurten joukkoon.

Sunnuntai oli suuri päivä rauhaa ja hyvinvointia maanosassa ylläpitävälle eurooppalaiselle demokratialle, jonka tärkein foorumi on Euroopan parlamentti.

Suomesta valittiin hyvin paljon samankaltainen joukko Brysseliin ja Strasbourgiin kuin viisi vuotta sitten. Kokoomus säilyy entisin kasvoin johtavana europuolueena.

Eduskuntavaalit olivat lopulta hyvin pitkälle eurovaalien esivaalit. Vaalien läheisyys ei voinut olla vaikuttamatta, vaikka nyt korostuivat myös ehdokkaiden henkilökohtainen kampanjointi ja tunnettuus.

Etenkin vihreiden vaalivoitto ja toinen paikka on erittäin merkittävä askel: puolue nousi ensin SDP:n ja perussuomalaisten rinnalle ja sitten vastustamattomasti ohi.

Mitä ilmeisimmin kansalaisten ilmastohuolen siivittämä voitto on paljon enemmän kuin paikkamäärässä mitattu: vihreät on ensi kertaa Suomessa suurten joukossa.

Keskustan alamäki ja väistyvän puheenjohtajan Juha Sipilän kujanjuoksu jatkuvat. Sukellus edellisten eurovaalien yli 19 prosentin kannatuksesta on raju. Puolue on putoamassa kenties lopullisesti suurten joukosta. Lisäksi Euroopan uudistuvissa poliittisissa jakolinjoissa puolueella on suuria vaikeuksia löytää paikkaansa.

Jako europolitiikassa kulkee aikaisempaa enemmän liberaalien ja samalla EU:ta kehittävien sekä toisella laidalla sitä hajottavien voimien välillä.

Unionissa ovat yhä suurempaan vaikutusvaltaan pyrkimässä erilaiset EU-vastaiset ryhmittymät. Perussuomalaiset lukeutuu niihin, mutta on ehdottomasti maltillisimmasta päästä.

Kansallismielisyys ja jopa oikeistopopulismi ovat voimistuneet, mikä ei ole voinut olla heijastumatta eurooppalaiseen päätöksentekoon.

Ryhmittymät ovat kuitenkin hajanaisia, eikä ole mitään varmuutta, että ne päätyvät toimivaan yhteistyöhän europarlamentissa.