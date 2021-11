Ahveniston moottorirata on uuden ajan edessä – Metelikeskustelu ei ole enää tulevaisuutta

Metelikeskustelu ei ole tulevaisuutta. Sitä vastoin kilpa-autoilun sähköistyminen on.

Monet muutkin kuin moottoriurheilun harrastajat tietävät Hämeenlinnan kaupungin Ahveniston moottoriradasta. Se on historiallisilta vaiheiltaan lajissaan ylitse muiden, aina avaamisestaan, vuodesta 1967 alkaen.

Kovin värikkäät ja äänekkäätkin ovat olleet moottoriradan kurvit ja käänteet, ja taas on uusi aika koittamassa. Ratatoimintaa vuosia hengissä pitänyt yrittäjä Pertti Kurki-Suonio on luopumassa toiminnasta.

Radan uudeksi yrittäjäksi on tulossa Puuilo-ketjun entinen toimitusjohtaja, yhtiön omistajiin kuuluva Markku Tuomaala. Uutinen (HäSa 23.11.) on erittäin hyvä sekä moottoriradan tulevaisuudelle että koko paikkakunnalle.

Kenelläkään ei pitäisi olla mitään sitä vastaan, että Hämeenlinnaan on tulossa alueen ulkopuolista rahaa merkittävään kohteeseen, jolla on myönteisiä vaikutuksia muun muassa kaupungin matkailuvetovoimaan.

Autourheilun harrastajana “rakkaudesta lajiin” liikkeellä oleva Tuomaala ei ole kommentoinut “täysin keskeneräiseksi” kutsumaansa asiaa.

Hämeenlinnan kaupungin kannattaa tarttua tilaisuuteen. Luonnollisesti sopimusehtojen pitää olla sellaiset, että ne ovat kaupungin hyväksyttävissä.

Pertti Kurki-Suonion panos on ollut ansiokas. Hän on tehnyt puun ja kuoren välissä voitavansa, jotta ratatoiminta on voinut jatkua sellaisena kuin kaiken aikaa tiukentuneet ympäristönormit ovat sallineet.

Erilaiset valitusprosessit ovat olleet arkipäivää kaikissa Ahveniston moottoridadan vaiheissa. Rata on ollut säännöllisesti velloneiden puolesta ja vastaan -keskustelujen aiheena. Luonnollisena syynä on ollut radan sijoituspaikka Ahveniston harjun kupeella.

Paikka on valittu tarkoitukseensa täysin nykyisestä poikkeava aikana. Sen kanssa on ollut eläminen siitäkin huolimatta, että radalta kantautunut meteli on koettu välillä sietämättömäksi.

Metelikeskustelu ei ole tulevaisuutta. Sitä vastoin kilpa-autoilun sähköistyminen on. Se tietää uuden asennon ottamista ja toivottavasti vielä pitkää kukoistusaikaa Ahveniston moottoriradalle niin kesä- kuin talvikäytössäkin. Hiihtokausikin saadaan pian taas käyntiin.