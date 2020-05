Äitisuhde on elämän tärkein, kipein ja pisin

Juhlapuheissa äidit ovat pullantuoksuisia ja rakastavia, mutta tilastoissa äideistäkin tulee kylmiä lukuja, jotka paljastavat suomalaisesta perhesuunnittelusta ja arvoista monta asiaa.

Suomessa on 1 587 888 äitiä eli naista, joilla on joko biologisia tai ottolapsia.

Suomalaisista 15–83-vuotiaista naisista 65,9 prosenttia on äitejä. Keskimäärin yhdellä suomalaisella äidillä on 2,25 lasta. Eniten onkin kahden lapsen äitejä.

Ainoastaan kymmenellä prosentilla äideistä on neljä lasta tai enemmän.

Viime vuonna ensimmäisen lapsensa synnytti 19 369 naista.

Jokainen äiti voisi pitää tilastoa omasta äitiydestään, sillä siihen mahtuu valtaisa määrä tehtäviä vaipanvaihdosta leipien voiteluun ja pyykin pesemisestä halailuun ja suukotteluun.

Mielikuvissa äiti on väsymätön, lempeä ja kärsivällinen. Se aiheuttaa monelle äidille riittämättömyyden tunteita. Olenko tarpeeksi hyvä?

Äitiys ei rajoitu vain omaan lapseen. Jokaisella meistä on äiti ja se suhde on erityinen tavalla tai toisella. Äitisuhteen sanotaankin olevan usein ihmisen merkittävin ihmissuhde niin hyvässä kuin pahassa.

Suurin osa vie äitisuhteestaan jotain omaan äiti-lapsisuhteeseensa, mutta myös parisuhteeseensa. Sen vuoksi äitiyteen liittyy paljon vastuuta.

Äitiyteen pitäisi kuitenkin suhtautua myös armollisesti. Riittää, että on riittävän hyvä oma itsensä, sillä kukaan äiti ei ole täydellinen.

Kaikki eivät tule äideiksi hartaista toiveista huolimatta. Lapsettomuudesta kärsii Suomessa arviolta 15 prosenttia hedelmällisessä iässä olevista pareista.

Äitienpäivä voikin aiheuttaa tunnemyrskyjä toteutumattomista unelmista.

Usein juhlapyhät ovat raskaita myös sellaisille, joilla oma suhde äitiin on vaikea tai sitä ei ole laisinkaan.

Osa naisista ei halua äidiksi. Siihen on yhtäläinen oikeus kuin äitiyteenkin, eikä naisen valintoja tule arvostella.

Jokainen äiti on tänään juhlansa ansainnut. Äitiyskeskustelussa tulisi kuitenkin muistaa, että naisella on paljon muitakin tärkeitä rooleja. Äitiys on niistä ainoastaan yksi.