Äitiysloma ei ole naiselle este uranluomisessa, mutta puoliso voi ollakin – Asenne- ja arvoilmapiiri muuttuu hitaasti

Suomen ainutlaatuista pitkää perhevapaata pidetään usein syynä siihen, etteivät naiset ole samalla viivalla miesten kanssa työelämässä. He ovat raskaaksi tullessaan työnantajalle kalliita, mutta jäävät myös töistä pois usein vuodeksi, kahdeksi.

Perhevapaiden uudistuksista on haettu ratkaisua, jotta naisten asema työelämässä olisi tasaveroinen miesten rinnalla.

Suomessa on pohdittu paljon sitä, miksi naisia on edelleen vähän, 28 prosenttia, pörssiyhtiöiden hallituksissa. Suurin osa näistä naisista nousee vaikuttavaan asemaan viisikymppisinä.

Catarina ja Jannica Fagerholm ovat paitsi siskoksia myös hallitusammattilaisia. Molemmat toimivat useiden pörssiyritysten hallituksissa.

Talouselämä (18/21) haastatteli sisarukset, jotka kertovat, että naisten ja miesten osuuteen hallituksissa on loogisia syitä.

Yksi on se, että Suomen pörssissä on paljon teollisuusyhtiöitä. Palveluita ja kuluttajatuoteyhtiöitä on vähemmän. Näillä aloilla naisia on enemmän, ja kun aloja ei ole paljon pörssissä, ei ole naishallitusammattilaisiakaan.

Muutosta on kuitenkin nähtävillä. Yksi esimerkki on Marimekko, joka nähdään jo muunakin kuin unikkotehtaana.

Uranaisilta kysytään poikkeuksetta, miten he ovat yhdistäneet työn ja perheen.

Ihan kuin perheen ja työn yhdistäminen olisi naisen kohdalla arveluttavampaa tai vaikeampaa kuin miesjohtajan kohdalla.

Vallitseva käsitys on edelleen se, että naisen pitää perustella ratkaisunsa, kun miesten uravalintaa pidetään itsestäänselvyytenä. Yleisessä asenneilmapiirissä onkin vielä paljon tekemistä, jotta naiset nähdään tasa-arvoisessa asemassa suhteessa miehiin.

Uranainen Jannica Fagerholm ei näe äitiyslomaa naiselle ongelmana. Hänen mielestään kyse on siitä, mitä perheen keittiönpöydässä päätetään: kuka joustaa ja millä tavalla.

– Tästä syntyvät naisten ja miesten työurien erot.

Yksilöiden valinnat ohjaavat paljon sitä, millaisessa ympäristössä elämme. Naiset tekevät valintoja siinä missä miehetkin. Näitä valintoja ohjaavat usein arvot.