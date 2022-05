Ajokorttilain muutos tilkitsee isoimmat aukot – Lakiesitys ei kuitenkaan muuksi muuta sitä, että 17 vuotta täyttäneet eivät ole yhtä kypsiä auton rattiin kuin vuotta vanhemmat

Henkilöauton B-ajokortin on voinut saada viime vuosina lähes jokainen 17 vuotta täyttänyt, vaikka periaatteessa kyse on ollut poikkeusluvasta.

Tavoite on kaunis. Poikkeusluvalla maaseudun nuori on päässyt omalla henkilöautolla opintoihin, työharjoitteluun ja harrastuksiinsa, kun joukkoliikennekin on kortilla. Auton käyttö on tuonut myös turvallisuuden tuntua – ainakin verrattuna mopoon tai mopoautoon.

Sittemmin onnettomuustilastot ovat osoittaneet autokoulunopettajien ja liikennetutkijoiden varoitukset todeksi. Nuorten kuljettajien loukkaantumiset ovat kasvaneet. Riskit ovat realisoituneet etenkin kaveriporukoiden öisessä autoilussa.

Hallitus antoi torstaina lakiesityksen, jonka perusteella 17-vuotias saa kuljettaa vain yhtä matkustajaa eikä ajaa saisi ollenkaan öiseen aikaan.

Rajoitus on selkeä, kun 17-vuotiaiden ajokielto henkilöautolla on voimassa jokaisena viikonpäivänä puolesta yöstä aamuviiteen saakka.

Kielto poistaa turhanpäiväisen yöaikaisen huviajelun. Ja kun mukana saa olla vain yksi matkustaja, yhtälöstä poistuu riskejä lisäävä näytönhalu matkaseurueelle.

Lakiesitys poistaisi samalla myös kevyeksi jääneen tarveharkinnan, kun poikkeuksesta on muodostunut oikeastaan sääntö. “Erityisiä syitä” nuoren ajokortille on riittänyt. Kunhan vanhemmat suostuvat, 17-vuotias voi lakiesityksen mukaan ajaa ajokortin.

17-vuotiaalla kuljettajalla on oltava autossa alaikäisen kuljettajan tunnus valvomisen helpottamiseksi. Toivottavasti tästä ei tule samanlaista paariamerkkiä kuten aikanaan 80:n lätkästä.

Lakiesitys ei kuitenkaan muuksi muuta sitä, että isossa kuvassa juuri 17 vuotta täyttäneet eivät ole yhtä kypsiä auton rattiin ja siihen kuuluvaan vastuuseen kuin vuotta vanhemmat. Toki valtaosa 17-vuotiaista ajaa sääntöjen mukaan, mutta joillakin harkintakyky pettää.

Toivottavasti apua löytyy riskientunnistamis- ja ajokieltokoulutuksen laajenemisesta.

Liikennekasvatuksessa kotona ja koulussa on tarpeen edelleen tähdentää malttia ja vastuullisuutta nuorille liikenteessä. Oikea asennoituminen lisää turvallisuutta liikenteessä.