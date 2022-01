Aluevaalien alla kukaan ei halua puhua terveydenhuollon tehostamisesta – Se kuitenkin on hyvinvointialueiden tehtävä

Koko koronapandemian ajan yksi asia on puhututtanut: Miten ihmeessä muutama koronapotilas saa koko sairaalan sekaisin. Miten terveydenhuollon kantokyky on niin pienestä kiinni?

Toistamiseen tähän on saanut vastata muun muassa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Leskinen. Hän on esikuntineen päässyt käyttämään kaikkea luovuuttaan, jotta henkilökunta on saatu eri yksiköissä ja osastoilla riittämään.

Kantokyky onkin paljon kiinni juuri henkilöstöstä ja sen saatavuudesta.

Viime vuosikymmeninä suomalaista terveydenhuoltoa on tehostettu. Vuodepaikkoja on poistettu ja kansalaiset saavat palvelut pitkälti avohuollossa. Erikoissairaanhoidon paikkoja on vähän. Ja kun vuodepaikkoja on vähän, on myös työntekijät mitoitettu hoitotarpeen mukaan.

Suomi kuluttaakin terveydenhuoltoon vähemmän kuin useimmat Länsi-Euroopan maat (HS 14.1.). Pohjoismaihinkin verrattuna Suomi hoitaa terveydenhuoltonsa tehokkailla euroilla.

– Suomalainen terveydenhoito on pystynyt hyviin tuloksiin vähemmillä resursseilla ja se on ollut hyve, sanoo sosiaali- ja terveyspolitiikan tutkija Liisa-Kaisa Tynkkynen.

Resurssien pienuus näkyy pandemian aikana. Valmiuslakia viritellään juuri terveydenhuollon kantokyvyn vuoksi, koska äärimmilleen tehostettu terveydenhuolto ei muuten kestä.

Aluevaaleissa puolueet peräävät lisää resursseja terveydenhuoltoon ja asianmukaisia palkkoja. Vaalipuheiden mukaan tehostaminen on tehty ja nyt pitää saada työolot sellaisiksi, että työvoimaa saadaan lisää ja se viihtyy työssään.

On ensiarvoisen tärkeää puhua työn sisällöstä ja työviihtyvyydestä. Tulee kuitenkin muistaa, että pian kaksi vuotta on eletty koronapandemiassa. Monelta terveydenhuollon ammattilaiselta on jo ehtinyt unohtua, millaista on normaali arki työpaikalla. Koko ajan on ollut jokin poikkeustila ja venymispyyntö päällä.

Pelkkä palaaminen normaaliin voi olla monelle jo hyvä parannus. Kustannusten kannalta se on hyvä asia, koska vaalien jälkeen harva on valmis lisäämään terveydenhuoltoon käytettäviä euroja.