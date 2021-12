Aluevaalien tulosta on vaikea ennustaa – Äänten voimakas keskittäminen on kaksiteräinen miekka, sillä se luo vain terävän kärjen ja jättää muut jälkijoukoksi

Aluevaalien ehdokasasettelu tarjoaa valinnan mahdollisuuksia. Huomattavalla osalla ehdokkaista on jo poliittinen luottamustoimi, mutta joukossa on uudempiakin kasvoja.

Maakunnan 476 aluevaaliehdokkaan joukossa on kiitettävän tasaisesti niin miehiä kuin naisia.

Ehdokkaissa näkyy hiukan tavanomaista enemmän sosiaali- ja terveysalan osaajia, mutta mukana on myös iso joukko monen ammattikunnan edustajia sekä opiskelijoita ja eläkeläisiä. Puolueissakin riittää valinnanvaraa.

Kanta-Hämeessä täyden 73 nimen ehdokaslistan kokosivat suurimmat puolueet: kokoomus, sosiaalidemokraatit, keskusta ja perussuomalaiset.

Isoin osa ehdokkaista on luonnollisesti kotoisin suurimmalta paikkakunnalta, Hämeenlinnasta. Vastaavasti vähiten ehdokkaita on Humppilan ja Ypäjän pikkukunnista, joista läpimeno on vaikeaa.

Hämeenlinna voi isolla äänestäjäjoukollaan hyvinkin viedä valtaosan Kanta-Hämeen hyvinvointialueen 59 aluevaltuustopaikasta. Seuraavaksi eniten paikkoja saanevat Riihimäki, Forssa ja Janakkala. Pienissä kunnissa vain äänten keskittäminen omalle kärkiehdokkaalle voi tuoda aluevaltuustopaikan.

Äänten voimakas keskittäminen on vähänkin isommilla paikkakunnilla kaksiteräinen miekka, sillä se luo vain terävän kärjen ja jättää muut jälkijoukoksi.

Ehdokaslistan pituus ei aina takaa komeaa vaalimenestystä. Aluevaltuuston paikkajakoa on vaikea ennustaa.

Varmin tapa saada oma ehdokas tai ainakin saman puolueen edustaja läpi, on käydä isolla joukolla äänestämässä. On myös hyvä muistaa, että aluevaltuutettujen tehtävä on ajaa koko hyvinvointialueen etua.

Puolueet esittävät valtakunnallisissa aluevaaliohjelmissaan lukuisia parannuksia palveluihin. Varjoon jää se, että hyvinvointialueet saavat alkuvuodet pärjätä valtion osoittamalla rahoituksella.

Miten sitten löytää isosta ehdokasjoukosta oma ehdokkaansa, jonka kannat vastaavat omia arvoja? Hyvä tapa on käyttää Hämeen Sanomien, Forssan Lehden, Keski-Hämeen, Aamupostin ja Lopen Lehden yhteistä Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluevaalikonetta, joka aukeaa yleisölle 3. tammikuuta.

Kanta-Hämeelle oiva tavoite on voittaa muut kilpailevat hyvinvointialueet äänestysaktiivisuudessa.