Asiantuntijat monta mieltä loman pituudesta

Huomenna on monilla ensimmäinen kesälomapäivä. Tosin edelleen suuri osa suomalaisista lomailee heinäkuussa. Palvelujen saatavuuden kannalta voisi olla parempi jakaa lomia tasaisesti pitkin kesää kuin lomailla yhtä aikaa.

Esimerkiksi terveyskeskukset ja keskussairaalat perinteisesti supistavat palvelujaan varsinkin heinäkuussa. Tämä helpottaa työjärjestelyjä, muttei ole sujuvaa palveluita tarvitsevan potilaan kannalta.

Loman optimaalisesta pituudesta on tehty tutkimuksia, joiden tulokset ovat osin ristiriitaisia. Muutamat tutkimukset osoittavat, että rentoutuminen ja irtautuminen arjesta onnistuvat parhaiten, jos yhtäjaksoinen loma on pituudeltaan vähintään kolme viikkoa.

On kuitenkin myös tutkimuksia, joissa on todettu, että riittävä loman pituus on viikko sopivin väliajoin.

Henkilökohtaiset mieltymykset vaihtelevat. Yksi tykkää pitää loman pienissä pätkissä, koska jo pelkästään se tieto virkistää, että lomaa on lähitulevaisuudessa vielä jäljellä.

Toiset taas haluavat irrottautua työstä ja työstressistä totaalisesti mahdollisimman pitkällä lomalla. Suomessa vuosilomat ovat kansainvälisesti verraten pitkiä.

Tutkimukset viittaavat silti siihen, että pidetyn loman virkistävä vaikutus työhön kestää yhtä pitkään, oli loma kestänyt viikon, kolme viikkoa tai pitempään. Tulos on melko hämmentävä. Asiaan vaikuttaa myös se, kuinka kuormittavaa työ on fyysisesti ja henkisesti.

Kaikilla ei ole lainkaan lomaa. Pirstaleista silpputyötä tekeville lomaa ei juuri kerry. Kunnon lomaa ei myöskään ole työttömillä, sillä vaikka työt eivät rasita, toimeentulon niukkuus ja epävarmuus eivät salli varsinaista lomailua.

Yhtä mieltä asiantuntijat ovat siitä, ettei lomailuun pidä ladata liikaa ohjelmaa ja odotuksia, ettei synny lomastressiä. Perinteisesti esimerkiksi avioeroja haetaan eniten kesälomakauden ja joulunpyhien jälkeen.

Kannattaa siis ottaa vain rennosti ja tehdä sitä mitä itse haluaa. Perheissä tämä voi olla vaikeaa, jos perheenjäsenet haluavat eri asioita.

Tällöin voi yrittää neuvotella, että jokainen saisi jonkin aikaa toteuttaa omaa lomaminäänsä, vaikka asioita tehtäisiin myös yhdessä.