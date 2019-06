Assi-sairaalasta on tekeillä järkiratkaisu

Uuden Ahveniston sairaalan vaiheita sivusta seuraava tavallinen kansalainen lienee jo pyörällä päästään. Mitä oikeasti tapahtuu? Onko tulossa uusi sairaala vai ryhdytäänkö vanhaa käyttöikänsä päässä olevaa kursimaan kokoon?

Tällä viikolla Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin valtuusto antoi uuden sairaalan valmistelijoille luvan tutkia, voidaanko osaa vanhasta keskussairaalasta käyttää hyväksi uuden yhteydessä.

Taustalla on muun muassa monimutkaisia kirjanpidollisia kuvioita. Osittain niiden seurauksena uuden sairaalan kustannuksia pitää karsia kymmenillä miljoonilla, jottei rakennushanke veisi kuntayhtymän jäsenkuntia nykyistä pahempaan taloudelliseen ahdinkoon.

Riihimäki esimerkiksi on linjannut tiukasti, ettei hanke saa nostaa kuntien sairaanhoitopiirille maksamia kuntamaksuja.

Uutta sairaalaa on valmisteltu jo viitisen vuotta. Ensimmäiseksi tutkittiin erilaiset vaihtoehdot. Mukana olivat vanhan peruskorjaaminen, sen osittainen peruskorjaaminen ja osittainen korvaaminen uudisrakennuksella ja kokonaan uuden sairaalan rakentaminen.

Tuolloin todettiin, että kaikkein tehokkain ja nopeimmin itsensä maksava ratkaisu olisi rakentaa kokonaan uusi sairaala.

Toisenlaisiakin näkemyksiä esitettiin. Monia kauhistutti se, että esimerkiksi reilut 10 vuotta sitten rakennettu esiapu ja viitisen vuotta sitten perusteellisesti korjattu C-rakennus jäisivät hyödyntämättä ja ehkä purettaisiin. Se vaikuttaa tuhlaukselta.

Kun sairaalan paikaksi lopulta valittiin nykysairaalan naapuritontti, onkin järkevää tutkia uudestaan näiden nykysairaalan uusimpien osien hyödyntämistä.

Siihen kannustavat erityisesti taloudelliset tosiasiat. Sairaalan alkuperäinen kustannusarvio 380,5 miljoonaa euroa on paljon 11 kunnan vastattavaksi.

Sen sijaan on huono ajatus, että tyydyttäisiin vain peruskorjaamaan nykyistä sairaalaa. Aika on ajanut sen yli 40 vuotta sitten tehtyjen tilaratkaisujen ohi. Lääketiede on tuossa ajassa kehittynyt harppauksin.

Olisi suurta tuhlausta tehdä tällainen hätäratkaisu. Pitkän päälle se tulisi sairaanhoitopiirin jäsenkunnille kalliimmaksi kuin uusi sairaala.