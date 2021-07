Asuntorakentaminen juuri nyt tulee kalliiksi

Pientaloja nousee ja myös kerrostalorakentaminen kasvukeskuksissa on kovassa vauhdissa. Herää kysymys, kuka näissä kaikissa asunnoissa aikanaan asuu?

Vanhojen asuntojen kauppa käy tällä hetkellä kuin rajuilma suurissa kaupungeissa ja myös Hämeenlinnan kantakaupungissa (HäSa 22.7.). Forssassakin on ollut pulaa myytävistä omakotitaloista.

Myös omakotirakentaminen on nyt suositumpaa kuin vuosiin. Pientaloteollisuus ry arvioi, että tänä vuonna Suomessa käynnistyy noin 8500 omakotityömaata. Se on noin 1500 enemmän kuin viime vuonna (HäSa 7.7.). Kanta-Hämeessä rakennusbuumiin ei ole ihan vielä ehditty mukaan, mutta merkkejä vilkastumisesta on jo.

Koronaa arvellaan syyksi siihen, että nyt perheet tavoittelevat erityisesti isoja asuntoja kuten omakotitaloja. Kun on jo puolitoista vuotta tehty etätöitä kotona lasten metelöidessä ympärillä, tila on noussut uuteen arvoon.

Kun korot ovat yhä matalalla, eikä nopeata nousua ole nähtävillä, moni uskaltautuu ottamaan kohtalaisen suurenkin asuntolainan.

Vielä pari vuotta sitten muuttosuunta oli voimakkaasti kaupunkien keskustoihin, pois laitakaupungilta ja maalta. Lähes kaikki alan asiantuntijat vakuuttivat, ettei suuntaukseen ole tulossa muutosta.

Tällä hetkellä näyttää, että muutos tulee ja jää ehkä pysyväksikin. Tai sitten muutaman vuoden kuluttua on myynnissä runsaasti uudehkoja omakotitaloja.

Vaikka pientaloja nousee nyt kuin sieniä sateella, myös kerrostalorakentaminen kasvukeskuksissa on kovassa vauhdissa. Rakennustarvikkeista ja -materiaaleista on osin puutetta. Se on johtanut niiden hinnannousuun.

Herää kysymys, kuka näissä kaikissa asunnoissa aikanaan asuu. Ainakin pääkaupunkiseudulla rakennetaan yhä paljon pienasuntoja, yksiöitä ja kaksioita. Syyksi mainitaan se, että suuri osa asunnoista myydään sijoittajille, jotka vuokraavat ne eteenpäin.

Lähestytään vaihetta, jossa vuokra-asunnoista on enemmän tarjontaa kuin kysyntää.

Kovin monta vuotta asuntorakentaminen tuskin voi pysyä nykyisellä tasolla. Jossain vaiheessa markkina jäähtyy. Silloin saattaisi omakotitalon rakentaminen tulla halvemmaksi, mutta toisaalta nykyisen asunnon myyminen hankalammaksi.