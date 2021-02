Autoiluun tarvitaan vielä pitkään vaihtoehtoja

Autoiluun liittyviä viherutopioita on helponlaista heitellä, jos ei tarvitse ottaa minkäänlaista vastuuta siitä, että kysymys on ihmisten arkielämän sujumisesta, jopa sen edellytyksistä.

Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan ekonomistin Sanna Kurrosen mukaan polttomoottoriautojen arvo on romahtamassa, kun sähköautoilu valtaa alaa ja bensiinillä sekä dieselillä ajaminen muuttuu kalliimmaksi.

Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa ja Kamuxin Juha Kalliokoski tyrmäävät (IS 8.2.) Kurrosen tuomiopäivän julistuksen, joka kuitenkin kuvaa hyvin suomalaisen autoilun murrosaikaa.

Sähköautoilu on yleistymässä, mutta se pysyy vielä Suomen olosuhteissa marginaalisena. Myös muita autoilun vaihtoehtoja tarvitaan vielä erinomaisen pitkään, pahaksi paneteltua bensaa ja dieseliäkin.

Evan Sanna Kurronen kirjoittaa blogissaan (5.2.), että ”polttomoottoriautojen arvo putoaa monesta syystä, eivätkä poliitikot voi asiaa muuksi muuttaa”. Kurrosen mukaan viidestä ekonomistista neljä on sitä mieltä, että fossiilisten polttoaineiden verotusta on kiristettävä.

Onneksi aivan kaikki valta maassa ei ole ekonomisteilla.

Kurronen perustelee polttomoottoriautojen arvon putoamista lisäksi muun muassa sillä, että niiden käyttö ollaan kieltämässä maailmalla monissa kaupungeissa. Maailmalla kenties, mutta ei sentään näköpiirissä olevana aikana Hauholla tai Tammelassa.

Suomen noin kolmesta miljoonasta autosta ylivoimainen valtaosa on edelleen – ja on vielä pitkään – bensiini- tai diesel-käyttöisiä. Niissä on kiinni isot määrät rahaa.

Jokainen autonomistaja tuntee jo nyt lompakossaan, kun minkä tahansa auton rahallinen arvo putoaa nopeasti, kun se on ajettu ulos myyntiliikkeestä. Ei siihen päälle tarvita markkinoita sotkemaan minkään sortin manattuja lisäromahduksia.

Auton käyttöarvo taas taitaa olla suhteellisesti paras riittävän iäkkäällä, eli hyvinkin ”romutusikäisellä”, mutta edelleen hyväkuntoisella dieselajoneuvolla.

Jokainen joutuu hankkimaan auton maksukykynsä mukaan. Vaikka miten muuta julistettaisiin, suomalaisten tavallisten autoilijoiden enemmistöllä ei ole varaa sähköautoon.