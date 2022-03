Bensan hinnan korotus on vasta alkusoittoa

Polttoainemittareilla on tällä viikolla oltu ihmeissään. Autoilijoita on kyllä varoitettu nousevista hinnoista, mutta silti hämmästys on ollut suuri.

Diesel maksaa paikoin enemmän kuin ysivitonen. Hinnat ovat lähempänä kahta ja puolta euroa. Ei ole pitkää aikaa siitä, kun kauhistelimme kahden euron litrahintoja. Nyt ne tuntuvat jo edullisilta.

Summalla, jolla ennen sai tankin täyteen, saa enää arviolta kaksi kolmasosaa.

Korkeat hinnat johtuvat raakaöljyn hinnan kipuamisesta Ukrainan sodan vuoksi.

Hintojen korotukset näkyvät suoraan autoilijoiden kulutustavoissa. Nyt harkitaan tarkkaan, mihin autoa käytetään. Useampi jää etätöihin vain siitä syystä, että säästää polttoainekuluissa.

Erityisesti nämäkin hintojen korotukset tuntuvat vähävaraisten elämässä. Se on surullista, että köyhiä kuritetaan entisestään. Toki Ukrainan tilanne on mikä on, ja moni ymmärtää, että myös me maksamme sen laajenevista talousvaikutuksista.

Purjeessa ovat erityisesti yritykset, jotka käyttävät paljon polttoaineita, kuten kuljetusala. Hintojen korotukset näkyvät suoraan viivan alla.

Olisikin suotavaa, että esimerkiksi sopimuksia tarkasteltaisiin tiuhemmin, kun tilanne muuttuu. Onko järkeä, että esimerkiksi kaupungin liikenteessä ajaa aivan tyhjiä bussivuoroja koulu- ja työaikojen ulkopuolella. Eikö sopimuksia kannattaisi poikkeuksellisissa tilanteissa nostaa uudelleen pöydälle?

Korotuksia on luvassa myös muualle kuin polttoaineisiin.

Ukrainassa ei tänä keväänä päästä kylvämään viljaa. Se näkyy suoraan suomalaistenkin ruuan hinnassa. Esimerkiksi vehnän hinta on noussut jo pörsseissä, eikä loppua näy.

Paikalliset maataloustuottajat ovat myös lirissä. Heillä kuluu paljon polttoainetta, mutta myös jo entuudestaan tuottajahinnat ovat olleet matalalla. Nykyinen inflaatio vain pahentaa heidän tilannettaan.

Helmikuussa hämmästelimme korkeita lämmityskuluja, kun pörssisähkö kipusi ennätyslukemiin. Sekin oli alkusoittoa ja perästä kuuluu. Onneksi sentään on tulossa kesä.