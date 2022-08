Bilejulkisuus syö jo Marinin uskottavuutta – Pääministerin kannattaisi ehkä käydä huumetestissä

Pääministeri Sanna Marin (sd.) joutui torstaina Kuopiossa kommentoimaan asiaa, jonka hän ei halunnut tulevan julki ensinkään. Edellisenä iltana sosiaalisen median kautta julkisuuteen levinneessä videossa Marin esiintyy todella vauhdikkaissa juhlatunnelmissa ja vaikuttaa päihtyneeltä. Videot on Marinin mukaan kuvattu muutama viikko sitten yksityisasunnossa.

Marinin mielestä siinä ei ole sinänsä mitään pahaa, että tanssii, juhlii railakkaastikin, laulaa ja viettää hauskaa iltaa ystävien kanssa. Ei olekaan. Sinänsä siinä ei ole mitään pahaa, että pidetään hauskaa.

Pääministeri ei kuitenkaan ole pelkkä tavallinen rivikansalainen, vaan hän on myös instituutio, maansa johtaja, jonka käytökseltä odotetaan esimerkillisyyttä ja arvokkuutta. Sanna Marin on tarkoituksella halunnut ravistella tätä instituutiota ja on siinä osin onnistunutkin.

Marinin jakkupuku avonaisine kaula-aukkoineen ja festareiden nahkatakki ovat piirtäneet kuvaa nykyaikaisesta ja energisestä johtajasta, jota on ihailtu myös maailmalla.

Kyse on ollut tietoisesta brändin rakentamisesta. Tuorein video ei ole ollut tietoista eikä suunniteltua ja sen Marin myönsi. Hänen harmikseen video kuitenkin julkaistiin.

Pääministerin on nöyrryttävä sille, että julkisuuskuvaa ei rakenneta vain tietoisin toimin, vaan se syntyy kokonaisvaltaisesti kaiken sen perusteella, mitä olet ja miten käyttäydyt. Tällainen julkisuus alkaa jo syödä uskottavuutta.

Sanna Marinin tapauksessa kiusallista on se, että eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman on joutunut useammin kuin kerran vakuuttamaan ryhmän luottamusta puolueensa puheenjohtajaan. Joulukuussa Marin vietti pitkän ravintolaillan, vaikka oli kuullut altistuneensa koronalle. Nyt Lindtman joutui kommentoimaan ryhmänsä tukeaan bilevideoiden vuoksi. Molemmissa tapauksissa tukea on löytynyt.

Bilettämisen ohella tuoreimpaan videokohuun liittyy arveluttava piirre. Sosiaalisen median kanavilla leviävällä videolla kuulee puhuttavan – tai laulettavan – jauhojengistä. Huumepiireissä jauholla voidaan viitata kokaiinin tai amfetamiinin käyttöön. Tästä heräsi epäilys, onko juhlissa, joihin pääministeri osallistui, käytetty huumetta. Muun muassa perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on esittänyt, että Marinin kannattaisi mennä vapaaehtoiseen huumetestiin.

Niin erikoiselta kuin pyyntö tuntuukin, ehkä se testi tässä tilanteessa kannattaisi tehdä.