Britannian ­tilanne on jo synkempi kuin keväällä

Koronaepidemiaan ja erilaisiin kokoontumisrajoituksiin vähättelevästi suhtautuvien olisi syytä lukea uutisia esimerkiksi Englannista. Siellä asuvat joutuvat nyt pysymään seuraavat seitsemän viikkoa kotioloissa, kun yhä synkkenevä tilanne pakotti pääministeri Boris Johnsonin rajoittamaan ihmisten mahdollisuuksia liikkua ja tavata toisiaan.

Kotoa saa poistua nyt vain välttämättömistä syistä. Lääkärille pääsee, samoin ruokakauppaan sekä töihin, jos etätyö ei ole mahdollista.

Ulkoilla sen sijaan saa vain kerran päivässä – ja vain kodin lähistöllä. Lisäksi koulut menevät kiinni, eivätkä yliopisto-opiskelijat palaa lomilta kampuksille.

Englannissa valtaosa kivijalkakaupoista sekä ravintoloista ja pubeista on myös ollut suljettuna jo jonkin aikaa.

Taloudellinen isku kaikesta tästä nousee tietysti hillittömäksi. Työpaikkoja katoaa ja rahaa palaa.

Vaihtoehto on vain vielä huonompi: entistä herkemmin tarttuva virusmuunnos saattaisi romahduttaa NHS:n eli maan julkisen terveydenhuoltojärjestelmän kestokyvyn ainakin hetkellisesti. Näin saattaa tapahtua joka tapauksessa ja siitäkin huolimatta, että Britanniassa aloitettiin koronarokotukset jo joulukuun toisella viikolla.

Suomessa kaikkien yli 16-vuotiaiden rokottaminen koronavirusta vastaan voi kestää loppuvuoteen, arvioi THL tiistaina. Tahti kuulostaa verkkaiselta, ja se on saanut ankaraa arvostelua vähän joka suunnasta.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan Euroopan unioni käy kuitenkin parhaillaan neuvotteluja Biontechin ja Pfizerin kanssa koronarokotetilauksen kaksinkertaistamisesta,

Neuvotteluissa on ollut esillä 100 miljoonan annoksen lisätilaus sekä optio vielä 200 miljoonasta annoksesta. EU on tähän mennessä ostanut yhtiöiltä 300 miljoonaa annosta, mutta toistaiseksi vain murto-osa tästä määrästä on toistaiseksi saatu toimitettua.

Virusmuunnoksesta tulee joidenkin asiantuntija-arvioiden mukaan hallitseva, joten se myös tarttunee viime kevättä herkemmin. Siksi nyt on kiire. Suomellakaan ei olisi varaa siihen, että yhteiskunta avautuisi vasta pikkujoulukaudella.