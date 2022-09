Budjettiriihestä tuli odotetusti sähköriihi – Osa päätöksistä on selviä poliittisia arvovalintoja

Sanna Marinin (sd.) hallitus ei päässyt tänäkään syksynä nauttimaan siitä ylellisyydestä, että se olisi voinut laatia seuraavan vuoden talousarvioesityksensä normaalioloissa. Kahta edellistä budjettiriihtä varjosti koronakriisi, ja nyt kriisitunnelman takasi sähkön hinnan raju kallistuminen, jonka pelätään koettelevan suuresti myös suomalaisten kotitalouksien taloudellista ja henkistä kestokykyä tulevana talvena.

Budjettiriihen päätteeksi pääministeri Marin kuvaili Suomenkin elävän kuin sotataloudessa Venäjän hyökkäyssodan ja sen seurauksien vuoksi. Siten hallituksella on suorastaan velvollisuus mukauttaa myös valtion taloudenpito poikkeuksellisen tilanteen edellyttämään asentoon.

Budjettiesityksen tunnusluvuissa tämä näkyy selvimmin siinä, että valtio varautuu kasvattamaan edellisten kriisien paisuttamaa velkataakkaansa runsaalla 8 miljardilla eurolla. Summa paisui riihessä parilla miljardilla eurolla verrattuna valtiovarainministeriön vain kolmen viikon takaiseen pohjaesitykseen.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) myönsi riihestä päästyään, että hän olisi vastuuministerinä esitellyt paljon mieluummin budjetin, jonka tunnusluvut olisivat näyttäneet paremmilta eritoten velkaantumisen osalta. Poikkeuksellinen aika edellyttää kuitenkin poikkeuksellisia budjetteja, ja on selvää, ettei hallituksella ollut riihessään muuta vaihtoehtoa kuin yrittää keksiä mahdollisimman monta sellaista keinoa, jotka voisivat auttaa kotitalouksia selviytymään yli vaikeaksi tiedetyn talvikauden. Sekin on hallituksen velvollisuus mutta myös poliittinen realiteetti vain puoli vuotta ennen seuraavia vaaleja.

Hallitus olisi tuskin kaivannut enää uutta kriisiä vaivakseen yhtään sen enempää kuin tavalliset suomalaiset. Toisaalta budjettiriihen muuttuminen sähkökriisiksi tarjosi hallitukselle vielä kerran tilaisuuden päästä tekemään sitä, missä se on tällä vaalikaudella ollut parhaimmillaan: jakamaan rahaa hyviin tarkoituksiin.

Nyt hallitus pyrkii pehmentämään sähkön hintapiikistä ja myös kiihtyneestä inflaatiosta koituvia iskuja muun muassa määräaikaisilla verohelpotuksilla, ylimääräisellä lapsilisällä ja päivähoitomaksujen pysyvällä alennuksella.

Osa päätöksistä on selviä poliittisia arvovalintoja eikä muidenkaan osumatarkkuus ole täydellinen, mutta hallituksen puolustukseksi on todettava, että tehtävä on ollut vaikea ja edellyttänyt runsaasti luovuutta kiireen painaessa jo päälle. Äkisti viilentynyt sääkin kun sen kertoo, että talvi on tulossa. Ja siitä voi tulla kylmä.