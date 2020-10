Digitalisaation pimeä ei voinut olla yllätys

Vastaamon tietomurto on tuonut laajasti puheenaiheeksi valmiiksi akuutin ongelmapesäkkeen: tietosuojan ja tietoverkkojen syövereissä vaanivan erittäin härskin ja rahanahneen rikollisuuden.

Asia ei ole mitenkään uusi. On tiedetty, että henkilökohtaisia tietoja on käsiteltävä tarkasti ja turvallisesti. Tämän pitäisi olla selvää ihan kaikille. Ei kuitenkaan ole.

Yhteiskunta ei ole valmis digitalisaatioon kaikesta siitä metelistä ja meuhkaamisesta huolimatta, jota kansalaiset ovat saaneet seurata, kuka ytimessä, kuka laidalla ja iso joukko myös autuaasti ulkopuolella.

On taputettu niin kovasti käsiä, ettei kukaan ole kysynyt: mitä tästä kaikesta seuraa? Kaikki me emme edes tiedä, mitä tietoja ja mihin meistä on tallennettu.

Moni antaa tietojaan autuaan vapaaehtoisesti asioidessaan Internetissä. On edelleen pitkälti onnenkauppaa, milloin niitä päätyy vääriin näppeihin.

Yleensä kaikki rahaan liittyvä on pidetty paljolti pankkien ansiosta edes jonkinlaisessa kontrollissa. Nyt on käynyt kipeästi ilmi, että on myös monia muita varjelemisen arvoisia asioita.

Ensimmäiset asiat on tehtävä ensin: autettava katalan kiristyksen uhreja ja koko tapaus on selvitettävä viimeiseen koodinpätkään.

Poliitikot vyöryttävät toimenpidelistojaan, jotka ovat kuitenkin auttamatta jälkijunassa. Samaan aikaan kyberrikolliset nauravat parranhaiveniinsa. He ovat aina askeleen edellä, jos valvovilla viranomaisilla ei ole koko ajan parempia eväitä. Tilannekuva on karu: rikollisten kiinnijääminen on vapaaehtoisten ”valkohattuisten hakkereiden” avun varassa.

Todennäköisesti tälläkin hetkellä jotkut kansalaisten tärkeät tiedot vain odottavat ottajaansa.

Poliitikot vievät keskustelua löperösti käsiteltyihin henkilötunnuksiin ja edelleen yhtenäistä mallia odottavaan digitaaliseen tunnistautumiseen. Senkaltaiset asiat pitää saattaa kuntoon muutenkin.

Terapiapotilaiden joutuminen uhreiksi on nostanut esiin laajaa kansalaisten mielipahaa ja aitoa myötäelämistä. Sen ohella itse kunkin kannattaa muistaa omien digitaalisten rajojensa määrittely: siinä kannattaa olla mieluummin liian varovainen kuin liian avoin.