Ehkä vuonna 2021 Olkiluoto 3 jo toimii

Suomi tarvitsisi ilmastotekoja, jollainen OL3 kiistatta olisi – jos se vain saataisiin joskus käyntiin. Miljardeja euroja on hukattu, eikä valmista tule.

​Teollisuuden Voima Oyj (TVO) sai ennen joulua laitostoimittaja Areva-Siemens -konsortiolta päivitetyn aikataulun OL3 EPR -laitosyksikön käyttöönotosta. Saadun aikataulun mukaan Olkiluoto 3 liitetään valtakunnan sähköverkkoon marraskuussa 2020 ja säännöllinen sähköntuotanto alkaa maaliskuussa 2021.

Päivitetyn aikataulun mukaan polttoaine ladataan reaktoriin kesäkuussa 2020, laitosyksikkö liitetään ensimmäistä kertaa valtakunnan verkkoon marraskuussa 2020 ja säännöllinen sähköntuotanto alkaa maaliskuussa 2021.

Käyttöönotto-ohjelman mukaisesti laitosyksikkö tuottaa 1-3 terawattituntia sähköä vaihtelevin tehoin aikana, joka alkaa verkkoon liittämisestä ja päättyy säännöllisen sähköntuotannon aloittamiseen. Aiemman aikataulun mukaan säännöllisen sähköntuotannon oli määrä alkaa ensi vuonna.

Olkiluoto 3 saattaisi käydä hyvästä vitsistä, mikäli aihe ei olisi niin tärkeä. Suomi tarvitsisi ilmastotekoja, jollainen OL3 kiistatta olisi – jos se vain saataisiin joskus käyntiin.

Harmi vain, että maailman kalleimpiin rakennuksiin kuuluva OL3 ei ole vielä koskaan tuottanut mitään muuta kuin tappiota omistajilleen.

Laitostoimittajan mukaan Olkiluoto 3 -projekti viivästyy entisestään hitaasti edenneiden järjestelmätestausten ja varaosapuutteiden vuoksi.

Muun muassa varavoimadieseleiden testiajoissa havaittiin syksyllä 2019 vikaantuneita komponentteja, joita korvaavien varaosien toimitusajat ovat kuukausia. Viimeisetkin mekaanisten-, sähkö- ja automaatiojärjestelmien tarkastukset on TVO:n mukaan tehtävä loppuun tietysti huolellisesti ja laadukkaasti.

On käsittämätöntä, että valtioneuvoston myönteisen periaatepäätöksen vuonna 2000 saanut ydinvoimahanke on edelleen kesken. Miljardeja euroja on hukattu, eikä valmista tule.

Loputtomista viivästyksistä on tullut Olkiluodossa uusi normaali, OL3:n käyttämättömiä komponentteja joudutaan jo vaihtamaan uusiin. Projektin johtaja myöntää, että TVO joutuu huoltamaan valmiiksi asennettuja laitteita varmistaakseen laitosyksikön sujuvan käynnistämisen ja käytön.