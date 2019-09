On jo korkea aika, että Suomi saa ensimmäisen naiskomissaarin Erkki Liikasen (sd.), Olli Rehnin (kesk.) ja Jyrki Kataisen (kok.) jälkeen. Suomihan on ollut EU:n jäsen jo neljännesvuosisadan.Jutta Urpilainen, 44, on...