Ekologinen painotus henkii jo messutaloissa

Asumisessa unelmat ja todellisuus eivät useinkaan kohtaa. Jostain on tingittävä, mutta unelmoida voi vaikka tutustumalla juuri avautuneiden Lohjan asuntomessujen taloihin.

Asuntomessuilla on esillä yhteisöllisiä ja ympäristöystävällisiä rakennusratkaisuja, joista selvitetään myös hiilijalanjälki. On isoja ja kompakteja sekä yksilöllisiä unelmakoteja – myös kerrostaloissa.

Asuntomessutalojen sanotaan viitoittavan osaltaan sitä, millaista asuminen on tulevaisuudessa. Ensi vuoden asuntomessualue Naantali saa jopa oman aurinkovoimalan.

Rakennukset ovat yhä energiatehokkaampia, mutta muuten ekologinen painotus ei Suomen Asuntomessujen mukaan näy toistaiseksi suomalaisen asumisen ihanteissa.

Ihmiset kokevat ekologisuuden periaatteessa tärkeäksi, mutta se ei vielä vaikuta merkittävästi asumisen valintoihin.

Käytännössä ihmiset hakevat käytännönläheistä asumismukavuutta kohtuullisilla kustannuksilla. Näin kesähelteillä huomio keskittyy huoneilman viilennysratkaisuihin.

Asuntojen keskimääräinen pinta-ala on viime vuosikymmenet ollut hyvin hitaassa kasvussa. Tilastokeskuksen mukaan keskiverto asuntokunta asuu noin 81 neliön asunnossa ja asuntokunnassa on enää kaksi henkeä. Kestävän kehityksen laskelmien mukaan asumisväljyyttä on yli tarpeen.

Koronapandemia etätyösuosituksineen on saanut ihmiset kuitenkin etsimään asuinväljyyttä. Kyselytutkimuksissa muuttaminen maaseudulle on alkanut kiinnostaa.

Pandemiasta siinnyt työelämän muutos avaa pienemmillekin kunnille uusia mahdollisuuksia, vaikka pandemian päättyessä suurin maallemuuttointo poistuisi.

Kaupungistumiskehitys ei silti hevin taitu, kun nuoret etsiytyvät edelleen suurempiin kaupunkeihin opiskelun ja sitten työn perässä.

Kalleimmat asuinneliöt löytyvät valtaosin sieltä mistä iso osa ihmisistäkin, kasvavista kaupungeista. Vähäväkiseltä muuttotappioalueelta saa huokeita asuinneliöitä, mutta niiden riskinä on ollut asuntosijoituksen arvon sakkaaminen.

Oma omakotitalo on yhä halutuin asumismuoto Suomessa, mutta suuria taloja ei sentään ihannoida kuin ennen.

Tonttipula jarruttaa etenkin kasvukeskusten omakotirakentamista. Kanta-Hämeellä on tässä iskun paikka.