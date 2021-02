Eläinten huonoa kohtelua ei voi hyväksyä missään

Videot suojelukoirien koulutuksesta ovat järkyttäneet tällä viikolla. Eläinsuojelulain uudistaminen on käynnissä.

Eläinten huono kohtelu tulee usein päivänvaloon järkyttävien videoiden ja kuvien kautta. Periaate poissa silmistä, poissa mielestä toimii tässäkin: eläinten kärsimystä on vaikea täysin ymmärtää, jos siitä vain lukee tai kuulee, mutta kuvamateriaali on usein vastaansanomatonta.

Tällä viikolla esille on noussut suojelukoirien koulutus, josta Yle on kertonut laajassa juttupaketissa. Materiaalina ovat olleet myös videot, jotka on kuvattu salaa Saksanpaimenkoiraliiton alaosastojen koulutuksissa Paimiossa ja Ruotsinpyhtäällä.

Videot näyttävät, että suojelukoirien koulutuksessa on aiheutettu eläimille kärsimystä eläinsuojelulain vastaisesti esimerkiksi potkimalla, lyömällä ja kuristamalla. Koirilla on ollut koulutustilanteissa myös piikki- ja sähköpantoja, joiden käyttö on eläimelle tuskallista.

Pontimena videoiden kuvaamiselle toimi uutisten mukaan myös se, että ilman todistusmateriaalia eläinsuojeluvalvojat ja valvontaeläinlääkärit eivät toimineet.

Tilanteesta tekee ristiriitaisen se, että samaan aikaan tällaisten uutisten kanssa koirat ja kissat ovat monelle täysivaltaisia perheenjäseniä. Niiden ympärillä oleva bisnes kasvaa jatkuvasti.

Niille vaaditaan myös kunnallisia palveluita, kuten koirapuistoja ja eläinten hautausmaita.

Monista eläimistä on tullut myös sosiaalisen median julkkiksia, joiden tileillä on valtavasti seuraajia. Onpa eläimiä valittu kuntalaisäänestysten perusteella joissakin kaupungeissa esimerkiksi vuoden asukkaaksi.

Voi tietysti kysyä, onko joissakin edellä mainituissa tilanteissa suhtautuminen lemmikkeihin mennyt jopa yli.

Kaikkien eläinten tulee olla tärkeitä, eikä niiden huonoa kohtelua voi hyväksyä missään tapauksessa.

Tämän suhteen myös laki on yksiselitteinen. Eläinsuojelulain mukaan eläimiä on kohdeltava hyvin, eikä niille saa tuottaa tarpeetonta kärsimystä, kipua tai tuskaa.

Eläinsuojelulain uudistaminen on parhaillaan käynnissä. On tärkeää, että myös eläinten oikeudet yhteiskunnassa ovat ajan tasalla. Siitä kantaa vastuun yksi eläinlaji: ihminen.