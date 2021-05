Elpymispaketista ei tullut ollenkaan läpihuutojuttua

Eduskunnan täysistunto käsittelee tänään tiistaina ja keskiviikkona Suomen kantaa Euroopan unionin elpymispakettiin. Käsittelyä – ja äänestystä – seurataan mielenkiinnolla myös EU:n ytimissä, isoissa jäsenmaissa ja Brysselin kolosseissa.

Jos Suomi sanoo ei, mikä on epätodennäköistä, koko tuskalla ja heinäkuisen huippukokouksen hiellä kasattu paketti hajoaa. Se toisi Suomen erittäin outoon valoon, eikä ainakaan mitenkään edistäisi päätavoitetta, maanosan laajuista koronakriisistä toipumista.

Ei edes ole mitään varasuunnitelmaa, kuten pääministeri Sanna Marin (sd.) viime viikon lopulla sanoi EU-johtajien kokouksen yhteydessä Portugalissa (Yle 7.5.).

Perustuslakivaliokunta otti huhtikuun lopulla kannan, jonka mukaan asian läpimenoon tarvitaan kahden kolmasosan määräenemmistö.

Siitä seurasi kummallinen jaa–ei–tyhjiä–poissa -piirileikki ja oppositiopuolue kokoomuksen huonosti edelleen aukeava takinkääntöpeli. Ensin kokoomus ilmoitti äänestävänsä tyhjää, mutta on sittemmin nolona perunut hätäpäätöksensä. Enemmistö kokoomuslaisista mennee paketin taakse.

Keskeinen selitys on ollut valtiovarainvaliokunnan mietinnön kohta, jossa on painotettu kunkin jäsenmaan vastuuta veloistaan. Rehellistä olisi ollut tunnistaa ja samalla edes yrittää säilyttää kokoomuksen asema Suomen johtavana europuolueena. Nyt kokoomus päästi eurohevosensa oppositiovaahtoiselle laukalle.

Eurokriittinen perussuomalaisetkin on ollut keskustelussa uskottavampi, vaikka hokema rahan syytämisestä eteläisen Euroopan hulttiomaille onkin jo kulunut. Kukaan ei voi kiistää, etteivätkö esimerkiksi italialaiset ja espanjalaiset olisi kärsineet hirvittävästi koronasta.

Elvytyspakettia on pidetty eurooppalaisittain laajasti tarpeellisena ja välttämättömänkin, koska kaikkien unionimaiden elpyminen on eurokansalaisten etu. Suomi on EU:n jäsenenä sidottu muihin jäsenmaihin, eikä siitä päästä välillä pois rusinoita poimimaan omien mielihalujen mukaan.

Elpymispaketista ei kuitenkaan tullut läheskään läpihuutojuttua Suomessa, usein väheksyvään sävyyn EU:n mallioppilaana pidetyssä maassa.