Energia on tulikuuma kysymys syksyn viiletessä – Kaasuputkien lisäksi uhattuna voi olla myös sähköntuotanto

Energia on noussut suomalaisten ykköspuheenaiheeksi. Kuin Iisakin kirkkoa rakennetun Olkiluodon kolmosreaktorin toistuvasti takkuillutta koekäyttöä on seurattu ennennäkemättömällä kiinnostuksella. Sitä on kuvailtu some-Suomen tosielämän jännitysnäytelmäksi.

Kuluneella viikolla saagassa saatiin erittäin hyvä uutinen suomalaisille sähkönkäyttäjille.

Olkiluodon kolmosreaktori saavutti täyden 1600 megawatin tehon torstain ja perjantain välisenä yönä. Samaan aikaan myös ykkös- ja kakkosreaktorit toimivat täydellä teholla, mikä merkitsi, että jopa 40 prosenttia Suomen sähkötehosta tuli Eurajoelta.

Näkyvissä on myös uusia uhkaavia pilviä energiataivaalla. Niitä on noussut Itämereltä, jossa kaasu on pulpunnut ilmeisen häikäilemättömästi rikki räjäytetystä Nord Stream -kaasuputkesta.

Kaasu on jo käytössä Venäjän harrastamassa hybridisodankäynnissä. Mitä seuraavaksi?

Hyökkäyksen kohteita voivat olla myös sähkön tuotanto ja sähköverkko. Tämä on syytä myöntää ja pitää vakavasti esillä varautumisessa. Hyväuskoisuuteen ei ole vähäisintäkään varaa.

Minkään uhkan ei tiedetä kohdistuvan Suomeen. Sitten kun tiedetään, voi olla jo liian myöhäistä toimia.

Oppia voidaan ottaa myös menneestä. Päättäjät eivät ole tarpeeksi hyvin ymmärtäneet tekemiensä energiapäätösten vaikutuksia. Ydinvoiman kanssa on vetkuteltu ja Olkiluodon ongelmat ovat olleet suunnattomia.

Niin kauan sitä on odotettu, ja lopultakin valmista tulee kriittisillä hetkillä, kun Suomen energiaomavaraisuus on noussut todelliseen arvoonsa.

Vasta sähkön raju hinnannousu, uhkaava sähköpula ja säästötalkoot sekä ilmastonmuutoksen torjunta ovat tehneet ydinvoimasta koko kansan asian.

On jo ilmeisenä vaarana, että Olkiluotoon kohdistuu jopa kohtuuttomia odotuksia. Sen merkitys on iso, mutta yksin se ei Suomen energiaongelmia ratkaise, eikä varsinkaan tuo pikaista helpotusta hintapaineisiin.

Sähkön hintakehitys on edelleen monen monimutkaisen osatekijän summa.

Teollisuuden Voima eli TVO hehkutti viestinnässään viimeisintä virstanpylvästä. Vielä tarvitaan kuitenkin yhtiön mukaan jopa kymmenen testikokonaisuutta ennen joulukuuksi luvassa olevaa säännöllisen sähköntuotannon aloittamista.