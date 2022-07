Energiansäästö on täällä taas, ei vasta syksyllä – Jo öljykriisi antoi aikoinaan muistutuksen energian rajallisuudesta

Sähkön hinta – etenkään kokonaishinta, jossa on mukana myös siirtolasku – ei ole aikaisemminkaan jättänyt laskunmaksajaa kylmäksi. Lämmöt ovat nousseet monet kerrat talvipakkasillakin.

Elämä on viime aikoina yllättävänkin nopeasti sähköistynyt, etenkin, kun se on todettu merkittäväksi keinoksi suitsia ilmastonmuutosta.

Sähköä on jatkuvan kasvun huumassa kulutettu myös surutta. Asenne, jonka mukaan sitähän tulee pistorasiasta, ei ole ollut pelkkä kulunut vitsi.

Nyt on korkea aika herätä, muutenkin kuin sähkön rajun hinnannousun vuoksi. Se on luvallista jo ennen valtiovallan syksyllä alkavaa laajaa energiansäästökampanjaa (Yle 29.7.). Energian hinnan lisäksi vakavan huolen aiheeksi on noussut sen saatavuus, joka on vaikutuksienssa laajuudessa vertaansa vailla.

Ennakoidaan jopa energiansaannin vaarantumista, sähkön ja muun energian säännöstelyä ja ohjaamista yhteiskunnan kannalta kriittisimpiin tarkoituksiin kuten sairaaloille.

Laaja kansainvälinen, useista syistä ja ennen kaikkea Venäjän Ukrainaan kohdistamasta hyökkäyksestä johtuva energiakriisi ravistelee koko maanosaa.

Ensin oli pakolaiskriisi, sitten koronakriisi – ja seuraavaksi on jo alkanut energiakriisi.

EU-komissio on vedonnut unionimaiden kansalaisiin energian säästämiseksi. Saksassa ja Italiassa on jo rajoitettu julkisten tilojen lämmitystä ja ilmastointia.

Suomi ja suomalaiset eivät ole onneksi riippuvaisia kaasusta, mutta se ei suojele energiakriisin vaikutuksilta.

Suomalaiset ovat lisäksi jo valmiiksi energiatietoisia, ainakin osin.

Vesi- ja ilmalämpöpumput ovat yleistyneet, samoin aurinkopaneelit, eli uusiutuvaan, ympäristöyställiseen ja etenkin edulliseen energiaan ollaan valmiita siirtymään, vaikka se merkitseekin usein rahallisesti merkittävää ja vasta vuosien aikana takaisin säästöinä tulevaa sijoitusta.

Yle uutisoi perjantaina TEM:n, ympäristöministeriön, valtioneuvoston kanslian, Motivan ja Sitran elokuun lopulla alkavasta kampanjasta. Ennakkotiedon mukaan siinä keskitytään etenkin lämmitykseen ja lämpimän veden kulutukseen.

Suomalaiset uskovat, kun heille sanotaan. Silti kaikilla on lupa toimia arkisjärkensä varassa ihan heti – jo ennen kuin virallisesti patistetaan. Motiiviesta paras lienee raha, mutta se voi olla myös yleinen etu.

Moni muistaa 1970-luvun alun öljykriisin. Silloin ajateltiin jopa vakavissaan öljyn olevan loppumassa. Eihän se loppunut, mutta saatiinpa muistutus kaiken – energiankin – rajallisuudesta.