Energiayhtiöhankinnalla on hiilenmusta reunus

Fortumin omistusosuus Uniperista on noin 2,3 miljardin euron osakekaupoilla nousemassa vajaasta 50 prosentista 70,5 prosenttiin ja kokonaisinvestointi peräti 6,2 miljardiin. Uniperistä on tulossa Fortumin kookas tytäryhtiö, jolla on kosolti vesi-, kaasu-, ydin- ja hiilivoimaa.

Kauppa vaatii vielä viranomaisten hyväksynnän – etenkin Venäjällä, jossa toimii Uniperin tytäryhtiö.

Fortum edellyttää omistusosuuttaan vastaavaa paikkamäärää Uniperin hallintoneuvostoon.

Uniperin johto hangoitteli pitkään Fortumin ostohanketta vastaan. Uniperin henkilökuntakin on pelännyt Fortumin panevan Uniperin lihoiksi. Eikä vallan aiheetta, vaikka Fortum on tämän kiistänyt.

Voi perustellusti ihmetellä, kannattaako päästöttömään energiaan panostaneen Fortumin keskittyä jatkossa perinteisiin hiilivoimaloihin Saksassa.

Fortum valaa öljyä laineille lupaamalla, ettei irtisano kaupan johdosta Uniperin henkilöstöä, ei siirrä sen pääkonttoria eikä lähiaikoina lunasta vähemmistöosakkeita.

Fortumin pääjohtaja Pekka Lundmark kuvaa yrityskaupan silottavan tietä johtavaksi toimijaksi Euroopan energiamurroksessa. Se on paljon sanottu.

Osakkeenomistajia lämmittää osakekohtaisen tuloksen kasvu. Osaa sijoittajista huolettaa Fortum-Uniperin hiilenmusta päästömäärä.

Ei pidä unohtaa, että Fortumin osakekannasta hiukan yli 50 prosenttia hallinnoi valtioneuvoston kanslia.

Hallitus on kiillottanut kilpeään ilmastoasioissa ja valtionyhtiö on todennut pyrkivänsä toiminnassaan kohti puhtaampaa maailmaa. Saastuttavan hiilivoiman suuromistus sopii puhtoiseen linjaan huonosti.

Fortum valkopesee bisneksen sanelemaa hankintaa korostamalla yhtiöiden toisiaan täydentävää osaamista ja energiamurroksen tarjoamia kasvumahdollisuuksia.

Riskinä on myös Uniperin osaltaan rahoittama ja Venäjältä Saksaan rakennettava Nord Stream 2 -kaasuputki, jota vastaan USA on uhitellut pakotteita.

Fortum on Uniperin kautta saanut Euroopan energiamarkkinoilla merkittävän jalansijan mutta myös suuren hiilijalanjäljen.