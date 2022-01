Ennätystuloksella SSAB kulkee kohti päästötöntä tuotantoa

Teräsyhtiö SSAB ilmoitti eilen investoivansa 4,3 miljardia euroa neljään tehtaaseensa. Kaksi niistä sijaitsee Suomessa, Hämeenlinnassa ja Raahessa.

Korona on kurittanut monia aloja, mutta teräsyhtiölle pandemian aika on ollut otollinen, kun teräksen hinta on noussut.

SSAB:n tulos parani loka-joulukuussa edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Yhtiön liiketulos oli lähes 7 miljardia Ruotsin kruunua eli noin 0,7 miljardia euroa, kun se vuotta aiemmin oli vain vajaat 0,6 miljardia kruunua.

SSAB:n liikevaihto oli loka-joulukuussa 27,3 miljardia Ruotsin kruunua eli yli 2,6 miljardia euroa, kun se vuotta aiemmin oli vajaat 17 miljardia kruunua.

Viime vuosi onkin ollut yhtiön kaikkien aikojen paras. Hyvään tulokseen on johdattanut juuri teräksen korkea hinta.

Samana päivänä erinomaisesta tuloksestaan kertoivat myös metsäyhtiö Stora Enso ja konepajayhtiö Wärtsilä.

SSAB:n kertoma satsaus on Suomen mittakaavassa jätti-investointi, jolla on myös kauaskantoisia seurauksia. Ilmasto ja luonto hyötyvät.

Investoinnilla yhtiö aikaistaa päästöttömän teräksen tuotantoon siirtymistä. Esimerkiksi Hämeenlinnan tehdasta kehitetään fossiilittomaksi.

Kaikkiaan neljällä tehtaalla on tavoite vähentää hiilidioksidipäästöjä 8 miljoonalla tonnilla vajaan 10 vuoden aikana. Luku on merkittävän suuri. Kotimaan liikenteessä hiilidioksidipäästöjä tulee vuosittain reilut 10 miljoonaa tonnia.

Käytännössä uudistaminen tapahtuu Luulajan ja Raahen tehtailla minimills-tuotannolla, joka sisältää valokaariuunit. Borlängen ja Hämeenlinnan tehtaiden tuotanto kehitetään näihin prosesseihin sopiviksi.

Hämeenlinnan tehdas täytti juuri 50 vuotta. Se työllistää noin tuhat ihmistä.

Tärkeää on se, että SSAB näkee Suomen kannattavana liiketoiminta-alueena ja on valmis satsaamaan siihen.

Suomen kannalta huonoja uutisia on nimittäin riittänyt. UPM kertoi torstaina vievänsä biopolttoainejalostamonsa Rotterdamiin Kotkan sijaan. Neste ilmoitti samasta asiasta viime vuonna. Alankomaissa on vetoa.