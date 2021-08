Etä- vai lähiopetukseen? Koulujen alkaminen tässä koronatilanteessa tuo isoja kysymysmerkkejä

Opetusministeri: Lähtökohta on, että lapset ja nuoret pääsevät lähiopetukseen. Asiantuntija: Oppivelvollisten sairastuttaminen olisi typerää, koska rokote on tarjolla pian kaikille.

Syyslukukausi 2021 alkaa perusopetuksessa pääosin ensi viikolla. Jo jonkin aikaa asiantuntijat ja poliitikot ovat jakaneet näkemyksiään siitä, pitäisikö koulut aloittaa koronan delta-variantin riehuessa suosiolla etäopetuksessa vai ei. Kummallekin näkökannalle löytyy varsin painavia perusteluja.

On varmasti totta, että meillä on täytettävänä oppimis- ja hyvinvointiaukko, ja että korona on vaikuttanut rajusti lasten ja nuorten elämään jo puolentoista vuoden ajan, kuten opetusministeri Li Andersson (vas.) muistutti.

Samaan aikaan on totta, että rokottamattomat lapset altistuvat lähikoulussa koronavirukselle – ja myös sen pitkäkestoisille seurauksille. Huolestuneita ovat paitsi lasten vanhemmat, myös moni opettaja ja koulun henkilökuntaan kuuluvat. Tehosterokotteita ei ole kaikkialla ollut vielä saatavilla, ja 12–15-vuotiaiden rokotuksissa on kuhnittu oikein kunnolla.

Suomessa ilmeisesti uskottiin, että kesä ja kontaktien väheneminen pudottavat koronatartuntojen määrän automaattisesti alas. Näin ei käynyt.

Tilanteen on myös ajateltu olevan parempi kuin viime kesänä, sillä valtaosa riskiryhmistä on rokotettu ja sairaalakuormitus pysynyt alhaisena. Riskiryhmien osalta väite pitää paikkansa, mutta sairaalakuormitus tulee tartuntoihin nähden jälkijunassa.

Jo nyt sairaalahoidossa olevien määrä yli kaksinkertaistunut kolmessa viikossa, eivätkä tartunnat ole hyvin todennäköisesti laskusuunnassa, vaan päinvastoin.

Esimerkiksi viime viikonlopun lukuisien festareiden tartuntatulokset näemme vasta noin viikon sisällä.

Verkkaista havahtumista delta-varianttiin on ihmetelty ainakin asiantuntijapiireissä.

Esimerkiksi Hyksin tehohoitolääkäri Tapio Korhonen kummasteli, miksi hallitus reagoi aivan liian hitaasti kasvavaan epidemiaan. Korhonen huomautti myös, ettei mitään suunnitelmaa ei ole tuotu julki, miten koulut avataan turvallisesti.

Tehohoitolääkärin mielestä oppivelvollisten sairastuttaminen olisi vastuutonta ja typerää tilanteessa, jossa rokote on tarjolla pian kaikille.

Viisailla päätöksillä ja linjauksilla on nyt kiire.