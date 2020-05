Etätyössä on vaikea vetää rajaa, koska on vapaalla

Suomessa on tehty reilut kaksi kuukautta etätöitä asiantuntija- ja toimistotyötä tekevien keskuudessa.

Pari kuukautta etätöitä on paljastanut, että työpalavereihin matkustetaan turhaan, sillä moni asia on edullisempaa ja helpompaa hoitaa virtuaalisesti. Etätyötä on myös mahdollista tehdä ammateissa, joissa se koettiin ennen mahdottomaksi.

Hyvin johdettuna työntekijät kokevat etätyössä autonomian tunnetta, joka kasvattaa työhyvinvointia.

Harva työntekijä haluaa kuitenkaan tehdä töitä kotoa käsin jatkuvasti vaan pitää etätyömahdollisuutta silloin tällöin hyvänä. Kotipäivinä voi keskittyä, saada paljon aikaan, mutta samaan aikaan jatkuvasti tehtävä etätyö kuluttaa ja lisää yksinäisyyden ja erillisyyden tunteita.

Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen lanseerasi Helsingin Sanomissa (21.5.) ajan uuden ilmiön – etätyöapatian. Hakanen epäilee, että etätyöapatia uhkaa monia työntekijöitä ennen pitkää. Etenkin, jos koronaepidemiassa on syksyllä toinen aalto ja etätyöt jatkuvat karanteenin omaisesti. Etenkin, kun monen on kotitoimistossa vaikea vetää rajaa työn tekemisen ja vapaa-ajan väliin.

Parin kuukauden aikana on jo herännyt keskustelu siitä, mihin tarvitaan isoja toimistokomplekseja, jos työt on mahdollista hoitaa työntekijöiden kotoa ja säästää kustannuksia.

Keskustelussa kannattaisi muistaa lähityön edut. Hiljaista tietoa välittyy työntekijältä toiselle, työpäivissä on sosiaalisia hetkiä ja työpalavereissa sanatonta viestintää. Lähityössä työntekijät saavat suoraa palautetta enemmän kuin etätöitä tehdessä. Pidemmän päälle etätyön hyödyt kaikkoavat, esimerkiksi pakotettuna etätyöhön työntekijät kokevat autonomian tunteen kadonneen.

Monilla työpaikoilla on kehitetty korona-aikana etäkahvitunteja ja sosiaalisen median ryhmiä. Eräässä yhtiössä on jaettu kuvia kotitoimistoista. Ainoa heikko puoli on vain se, että kotitoimistot paljastavat paitsi luovat työympäristöt myös etätyön heikkouden. Vai mitä pitäisi ajatella toimistotyöntekijästä, joka kippistää oluttölkki kädessään ja tietokone sylissään?