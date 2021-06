Etätyöstä saattaa tulla rekrytointivaltti

Nokia ilmoitti tiistaina, että ensi vuoden alusta lähtien sen työntekijät voivat työskennellä kolme päivää viikossa etänä. Uudet ohjeistukset myös lisäävät tukea joustavalle työajalle sekä täysin virtuaaliselle työskentelylle.

Yhtiön mukaan tavoitteena on varmistaa, että työskentelytavat heijastavat Nokian tavoittelemaa toimintakulttuuria, jota määrittävät avoimuus, pelottomuus ja uskallus tehdä päätöksiä.

Nokian uskoo, että joustavat toimintatavat tukevat myös monimuotoisuutta ja työntekijöiden kykyä tasapainottaa työ- ja vapaa-aika – yhtiön tuottavuudesta tinkimättä.

Toinen esimerkki: Teleoperaattori DNA:n henkilöstön ei tarvitse palata toimistolle koronan jälkeen. Päätöksen taustalla on toukokuussa tehty henkilöstökysely, joka osoitti, että valtaosa yrityksen työntekijöistä haluaa työskennellä etätyöpainotteisesti jatkossakin.

Paikasta riippumattoman työn merkitys oli kasvanut DNA:n henkilöstön keskuudessa merkittävästi.

Kyselyn perusteella noin 70 prosenttia henkilöstöstä arveli työskentelevänsä jatkossa toimistolla vain 1–2 päivänä viikossa. Vain noin viisi prosenttia vastaajista kaipasi vakituisesti toimistolla toteutettavaa työtä.

Päinvastaisiakin esimerkkejä tietysti on. Teknologiajätti Apple haluaa kaikkien yhtiön työntekijöiden palaavan toimistolle syyskuun alussa vähintään kolmeksi päiväksi viikossa.

Koronapandemia – joka nyt on Suomessa selvästi hiipumassa – murtaa työnteon tapoja todennäköisesti pysyvästi. Tietenkin on niin, että on olemassa aloja, joissa etätyö ei ole nyt eikä tulevaisuudessa mahdollista, mutta tietotyössä paikkariippumattomuus alkaa olla arkipäivää.

Se, kuinka pysyvä muutos on, jää tulevina vuosina nähtäväksi. Jos tuottavuusluvut pysyvät korkealla etätöissä, tuskin ohjeistuksista on tarvetta luopua.

Joka tapauksessa jo syksyllä olisi mahdollista ns. pakottaa työntekijöitä työpaikalle, mutta todennäköisesti paikkariippumattomasta työstä tulee myös rekrytointivaltti ja asia, jota kysytään työpaikkahaastatteluissa. Samaan aikaan toimitilakiinteistöjen tarve muuttuu.