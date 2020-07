Etätyöt jatkuvat vaikka suositus poistuu

Monella työpaikalla on huomattu etätyön edut. Hämmästyttävästi kansalaisten hinku maallemuuttoon on vähentynyt etätyöbuumin aikana.

Valtioneuvoston suositus laajalle etätyölle päättyy elokuun alussa ensi viikolla. Tuolloin työntekijät saavat palata fyysisesti työpaikoilleen ellei työnantaja linjaa toisin.

Ylen teettämän kyselyn mukaan korona-aikana yli miljoona suomalaista siirtyi kotikonttoriin. Samalla työyhteisöt pakotettiin opettelemaan ja oppimaan uusia tapoja tehdä työtä ja pitää yhteyttä.

Samalla moni huomasi, kuinka etätyö rauhoittaa työpäiviä ja lisää tehokkuutta. Joillekin se taas antoi lisää vapautta suunnitella työpäiviä omaan rytmiin sopiviksi.

Etätyö ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Edelleen on aloja, joissa etätyön tekeminen on hankalaa tai täysin mahdotonta. Sen on pelätty lisäävän myös luokkaeroja.

Sukupuolierojakin etätyöhön liittyy. Naiset työskentelevät miehiä mieluummin etänä. Yli puolet vastaajista tekisi mielellään etätyötä myös normaaliaikana.

Etätyöbuumin on arvioitu hidastavan kaupungistumista.

Maaseudun Tulevaisuus julkaisi maallemuuttokyselynsä tulokset perjantaina. Lehden oman kyselyn mukaan suomalaisten muuttohalukkuus maalle on laskenut.

Koko kevään ajan on kuitenkin uutisoitu kasvavasta mökkikysynnästä. Ilmeisesti siis mökit ja vapaa-ajan asunnot houkuttelevat, mutta koronan tuoma epävarmuus työmarkkinoilla hidastaa pysyvää muuttohalukkuutta maalle.

Kasvava etätyömahdollisuus tuo potentiaalia suosituille mökkipaikkakunnille. Töitä voi tehdä mökeiltä ja vapaa-ajan asunnoilta ja näin jatkaa mökkikautta molemmista päistä. Se saattaa piristää Kanta-Hämeen talveksi hiljeneviä kyliä ja pitäjiä, vaikka maallemuuttohalut olisivatkin vähenemään päin.

Korona toi etätyön pysyväksi osaksi työyhteisöjä.

Samalla se ajaa työnantajat miettimään, kuinka isoja konttoreita tarvitaan. Jos osa työntekijöistä on pysyvästi pois fyysiseltä työpaikalta, on kustannustehokasta pienentää toimitiloja.

Etätyön ilmasto- ja ympäristövaikutukset näkyvät myös liikenteessä.

Nyt on aika pohtia ja muuttaa asenteita etätyötä kohtaan.