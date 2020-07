Euroopan talous kaipaa uutta tuulta Brysselistä

Suomelle Euroopan talouden elpyminen nopeasti on elintärkeää. Tasapainoilutilanne on äärimmäisen hankala. Rahaa ei voi syytää ehdoitta ja rajattomasti, vaikka hätä onkin suuri.

Koronarajoitukset eivät ole pysäyttäneet Euroopan unionin päätöksentekoa, mutta jotakin siitä on kriisin aikana puuttunut, eikä pelkästään poskisuudelmia ja yhteiskuvia, joissa pääosassa on Suomen pääministeri Sanna Marin.

Halailla ei nytkään, mutta aidoissa kohtaamisissa voi silti itää pieni toivon siemen, kun erimielisyydet ovat syviä perjantaina alkaneessa EU:n huippukokouksessa. Kiistojen varsinainen kohde on unionin massiivinen elvytyspaketti.

Varsinaiset vallankäyttäjät tekivät jo keväällä pelin hengen selväksi. Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron päättelivät keskenään, että nyt on tilanne, jossa rahaa pitää jakaa, ei vain reilusti, vaan lähes rajattomasti.

Saksan linjanmuutos oli suomalaisittain järisyttävä. Satojen miljardin elvytysrahaa ei annettaisikaan lainoina, vaan jopa pääosin suorana avustuksena. Lisäksi päälle tulevien lainojen lyhennyksetkin kaatuisivat tähän asti kavahdetun yhteisvastuun mukana kaikkien jäsenmaiden, ei vain niitä saavien maiden maksettaviksi.

Kevääseen saakka Merkel oli Suomen ja muiden EU:n pohjoisiksi kutsuttujen jäsenmaiden ajaman tiukan rahanjakopolitiikan takuunainen.

Eteläisten jäsenmaiden kuten Italian ja Espanjan hätä on kuitenkin pohjaton. Eurooppa ei voi jättää niitä kaatuvan taloutensa armoille. Siitä maksettava hinta on kova, kävi suuntaan tai toiseen.

On päivänselvää, ettei rahaa voi syytää ehdoitta ja rajattomasti.

Suomelle Euroopan talouden elpyminen on elintärkeää. Tasapainoilutilanne on äärimmäisen hankala.

Sanna Marin on kovassa paikassa. Eduskunnan suuri valiokunta evästi häntä korostamaan tukien jaossa lainapainotteisuutta ja pyrkimään pienempään avustuspakettiin. Myös vastuut on valiokunnan mukaan määriteltävä tarkasti.

Linjaukset ovat viisaita, mutta Suomi on avuton ajamaan niitä yksin läpi. EU-päätöksenteossa on keskeisintä löytää oikeat kumppanit. Ilman Saksan tukea Suomen painoarvo on valitettavasti hyvin rajallinen.

Terrorismi, pakolaiskriisi ja brexit olivat vielä pientä. Todellinen olemassaolon oikeutuksen mittari EU:lle on maailmaa riivaava koronakriisi.