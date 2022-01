Geneven neuvotteluissa on hyvin paljon pelissä

Mitä on muuttunut sitten toisen maailmansodan ja kylmän sodan päivien Euroopassa? Valtavan paljon. Silti maanosan turvallisuustilanteesta ovat Sveitsin Genevessä neuvottelemassa Yhdysvallat ja Venäjä.

Missä ovat Eurooppa, EU ja se n mukana pieni ja sinnikäs Suomi? Vastaus: Naton ja Yhdysvaltain siipien suojissa eli passiivisina sivusta seuraajina, iso osa Naton jäseninä ja pienempi osa Suomen tavoin ei.

Neuvotteluilta voidaan odottaa – pelkästään odottaa – osapuolten välisen luottamuksen lujittumista ja parhaimmillaan liikahdusta Ukrainan tilanteen ratkaisemiseksi.

Pelissä on hyvin paljon. Ensimmäiseksi olisi tehtävä selväksi, mikä kuuluu kauas historiaan ja mikä on tätä päivää. Etupiirijako ei ole. Itsenäisten valtioiden oikeudet ovat.

Menneestä maailmasta repäisty kahtiajako, polarisaatio mairittelee Vladimir Putinin johtamaa Venäjää, jolla ei ole enää niin kovia kortteja käsissään kuin entisellä Neuvostoliitolla suurvalta-aikanaan oli.

Siksi juuri itseään mahtavampi kukkulan kunkku, Putin esikuntineen sekoittaa kortteja omaksi edukseen minkä ehtii.

Putin ärhentelee niillä aseilla, jotka hänellä ovat. Nyt hänen panttivankinaan on länsi-suuntautunut Ukraina.

Uhkaukset hyökkäyksestä Ukrainaan ovat hyvin tulkinnanvaraisia. Kriisi on jatkunut jäätyneenä jo pitkään, eikä voi sanoa, että hyökkäys olisi nyt aikaisempaa todennäköisempi. Tilanne on mikä on.

Samoin hyvin monitulkintainen ja samalla kaluttu on Venäjän vaatimus siitä, ettei Nato laajene sen rajoille. Sellainen on kuultu joka kerta Naton laajentuessa ja kuullaan vastakin. Suomen mahdollinen Nato-jäsenyys ei tee poikkeusta.

On historian valossa täysin ymmärrettävää, että Venäjä varjelee turvallisuuttaan. Samalla se esittää uhkavaatimuksia, jotka koskevat itsenäisten valtioiden omissa käsissä olevia ratkaisuja. Se on tahallista ja provokatiivista viholliskuvien luomista, johon ei pidä mennä mukaan.

Venäjä vaatii Genevessä paljon, eikä länsi eli Yhdysvallat voi antaa sille oikeastaan mitään. Jonkinlainen sopu kuitenkin saavutetaan, koska muuta vaihtoehtoa ei ole.