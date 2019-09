Hallituksen väri käänsi omistajaohjauksen linjan

Väliintulo on myös poliittista perua. Nyt on aika toinen. Hallituksen väri on muuttunut punavihreäksi. "Kohtuullisuus ei ole toteutunut", kuten ministeri Paatero (sd.) sanoo.

Ministeri Sirpa Paatero (sd.) teki tiistaina sen, mitä häneltä vahvasti ay-taustaisen Antti Rinteen (sd.) hallituksen omistajaohjausministerinä saattoi odottaakin: keskeytti Postin työntekijöiden siirron heille huonomman työehtosopimuksen piiriin.

Aikalisä työkiistassa on vaikeaksi ennakoidun työmarkkinasyksyn alkaessa paikallaan.

Paatero oli vielä Demokraatti-lehden haastattelussa viime viikolla varovainen ja sanoi Postin työntekijöiden “palkanalennuksen tuntuvan pahalta”. Nyt on linja tiukentunut.

Suuri julkisuus ja laaja keskustelu ajoivat Postin omistajan näyttävään väliintuloon.

Postin toimitusjohtaja Heikki Malinen on viime vuonna kuitannut palkkaa ja palkkiota yhteensä 987 764 euroa, mikä tiesi noin 82 000 euron kuukausiansioita.

On syntynyt mielikuva rajusta epäoikeudenmukaisuudesta, kun samaan aikaan valtion omistama yhtiö on leikkaamassa kyseenalaisin keinoin pienipalkkaisten työntekijöidensä palkkoja.

Maanantaina Malinen ilmoitti luopuvansa kahden kuukauden palkastaan, mutta ele tuli myöhässä ja pikemminkin vain kärjisti entisestään mielipiteitä.

Helsingin Postikeskuksen sujuvasanaisista lakkovahdeista tuli kiistan ja samalla suomalaisten työmarkkinoiden ja vähäsen tavallisten palkansaajien elämänmenonkin symboleja: tällaista epäoikeudenmukaisuutta ei saa päästää tapahtumaan.

Toimitusjohtajan palkkiot ovat pohjautuneet Postin johdon kannustinjärjestelmään. Postin hallituksen hurskaan selityksen mukaan palkkiot perustuvat tuloksiin.

Yhtiön on kiistatta ollut sopeutettava toimintaansa alan muutoksiin ja kilpailuun.

Sirpa Paateron mukaan johdon palkkiot ovat perustuneet edellisen eli Juha Sipilän (kesk.) hallituksen omistajaohjauspolitiikkaan, eli väliintulo on myös poliittista perua. Nyt on aika toinen. Hallituksen väri on muuttunut punavihreäksi. “Kohtuullisuus ei ole toteutunut”, kuten ministeri sanoo.

Kiistassa on nyt otettu aikalisä. On kokonaan toinen asia, mikä on Postin tulevaisuus ja vaihtoehdot. Antti Rinteen hallituksen omistajaohjaukselta vaaditaan muutakin kuin sosiaalista omaatuntoa.