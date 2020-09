Hallitusohjelmaa pitää tarkastella kriittisesti

Pitkin kevättä ja kesää on hoettu talousmantraa siitä, että hallituksella on edessään tavallista huomattavasti hankalampi syksy ja talvi.

Vaikeat ajat ovat jo täällä: koronakriisi on kiihtymässä Suomessa, eduskunnassa kiistellään Euroopan unionin 750 miljardin euron hätärahoituksesta ja ensi viikolla hallitus on budjettiriihessä.

Kansalaiset ja oppositio odottavat hallitukselta paljon, syystäkin.

Silti poliittinen kiivailu esimerkiksi EU:n hätärahoituspaketista näyttää lopulta jopa yliampuvalta.

On täysin totta, että rahoituspaketti venyttäisi tulkintoja EU:n perussopimuksista. Rahoituspaketin äänekkäin vastustaja, perussuomalaiset, tyytyisi – ainakin eilisten puheiden perusteella – pakettiin, joka olisi muutama sata miljardia pienempi.

Suomelle tämä tarkoittaisi ehkä kahden miljardin voittoa – kolmenkymmenen vuoden aikana.

Summat ovat valtavia, ja jokainen ropo on kotiinpäin, mutta kannattaa suhteuttaa: pelkästään tänä vuonna Suomi saattaa velkaantua lisää jopa 15-20 miljardia euroa.

Eikä jatko ole paljon ruusuisempi, mikäli EU:n taloutta ei saada edes sinnepäin kuntoon.

Toiseen menetettyyn vuosikymmeneen ei kenelläkään olisi varaa.

Ensi viikon budjettiriihestä saattaa tulla mielenkiintoinen. Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi politiikantoimittajille olevansa halukas avaamaan hallitusohjelman. Sen, joka tehtiin Antti Rinteen (sd.) johdolla.

Pääministeri arvioi, että tällä hetkellä puolueista SDP:llä on luultavasti eniten halua käydä hallitusohjelma kohta kohdalta läpi.

Taustalla on aivan oikea näkemys siitä, että taloudellinen tilanne on muuttunut koronakriisin vuoksi täysin siitä, kun hallitusohjelma kirjoitettiin. On kiinnostavaa nähdä, millaisia tavoitteita keskustalla on.

Suomi ei voi tulevina vuosina mitenkään välttyä jonkinlaisilta sopeutustoimilta, menoleikkauksilta tai veronkorotuksilta.

Ehkä tällaisten päätösten aika ei kuitenkaan ole vielä, keskellä epidemiaa. Työllisyyttäkin pitäisi nostaa, mutta heikolta näyttää.