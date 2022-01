Hammashoidon rahoitus vaatii vielä paikkausta – Hammaslääkärijonoissa riittää yhä purettavaa

Suun terveydestä huolehtiminen on parantunut Suomessa 2000-luvulla, mutta koronakriisi on lisännyt jonoja.

Hyvää hammashoidon kehityksessä on se, että nykyään yhä harvempi ikääntynyt on hampaaton. Kokoproteesien sijaan vanhemmalla väestöllä on käytössään osaproteeseja.

Vaikka suunterveys on yleisesti parantunut, suun sairaudet ovat valitettavasti kasautuneet heikoimmassa asemassa oleville.

Suunhoito käy viivästyessään kalliiksi. Mitä huolellisemmin itse kukin purukalustoaan hoitaa, ehkäisee vaurioita ja käy hammashoidossa, sitä helpommalla jatkossa pääsee.

Näin myös hammashoitoon kuluvat julkiset varat pysyvät hallinnassa.

Hampaiden jättäminen hoitamatta aiheuttaa suuren riskin, sillä se voi johtaa vaikeisiin ja vakaviin tulehduksiin.

Koronapandemia pääsi kasvattamaan hammashoidon jonoja entisestään, kun kriisin alussa hoitoa saivat lähinnä vain kiireelliset potilaat ja moni asiakas siirsi käyntinsä hamaan tulevaisuuteen.

Jonoissa riittää yhä purettavaa.

Nyt hammashuollon uutena haasteena on muun terveydenhuollon lailla siirtyminen hyvinvointialueen huomaan.

Lisäksi hallituksen lakiesitys hoitotakuusta lyhentäisi suun terveydenhuollossa kiireettömän hoitoon pääsyn määräajan kuudesta kolmeen kuukauteen.

Kolme kuukautta on asiakkaalle yhä pitkä aika, mutta siinäkin on tekemistä, sillä monilla seuduin julkisen hammashoidon palvelut ovat ruuhkautuneet.

Toteutuakseen hoitotakuun muutos vaatii lisää julkista rahoitusta suunterveyteen. Ala kaipaa myös yhtenäistä ohjeistusta tutkimusvälien määrittelyyn.

Suun terveydenhuollon palveluja on saatavilla terveyskeskusten lisäksi myös yksityisellä puolella.

Yksityiseen hoitoon pääsee varsin nopeasti, mutta Kela-korvaus kattaa käytännössä hoidosta vain noin 15 prosenttia.

Kela-korvauksen lakkauttamisen sijaan hammashuollossa tarvitaan sujuvaa yhteistyötä julkisten ja yksityisten palveluntuottajien kanssa.

Lain kirjainkin velvoittaa, että jos tulevat hyvinvointialueet eivät itse pysty tuottamaan tarvittavia palveluja, ne on hankittava muilta palveluntuottajilta.