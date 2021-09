Jos suomalaisilta kysytään, mikä on heille tärkeintä, vastaus on: terveys. Jos samoilta suomalaisilta kysytään, mitä he tietävät jo ihan pian pidettävistä aluevaaleista, on vastauksena hämmennyksen sormi tietämättömän suussa.

Yli puolet suomalaisista ei tiedä, mistä asioista tammikuun vaaleissa valittavat aluevaltuustot päättävät. Tämä käy ilmi Maaseudun Tulevaisuuden teettämästä kyselystä.

Ei niin masentavaa kyselyä, ettei jotakin myönteistäkin: jopa 68 prosenttia kyselyyn vastanneista aikoi kuitenkin äänestää aluevaaleissa. Enää ihmiset pitää siis vain saattaa tietoisiksi vaalien merkityksestä.

Sarkaa on etenkin puolueilla ja myös kaikille kansalaisvaikuttamisen puolesta huolta kantaville tahoilla. Puolueiden on korkea aika profiloitua asiassa myös Kanta-Hämeessä.

Kärkinimien on noustava esiin linjanvetoineen. Debattia kehiin jo pikaisesti!

Paikoillaan jauhava koronatilanne ”kahden metrin turvaväleineen” lamaannuttaa. Koronan niin odotettua ”lopullista ohimenoa” ei voi kuitenkaan jäädä odottelemaan, kun eihän se aika tule kenties koskaan.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksesta on jauhettu vuosia. Kun eduskunta juhannuksen tienoilla hyväksyi asiaa koskeneen Sanna Marinin (sd.) hallituksen esityksen, oli kesäsuomalaisten kyllästymisen aste jo erittäin korkea.

Ihan vasta oli selvitty kesäkuulle siirtyneistä kuntavaaleista. Tuolloin kuului kommentaattoreiden syvä huokaus: miten vähän voivatkaan kiinnostaa seuraavat vaalit, joissa on ehdokkaina niitä samoja ja kuluneita politiikan kasvoja kuin muissakin vaaleissa.

Taasko pitää pian äänestää!? Kyllä pitää ja edelleen on tuhat ja yksi syytä myös ottaa asioista edes auttavasti selvää. Sitä voi pitää vanhanaikaisesti kansalaisvelvollisuutenakin.

Ei meneillään olevan vaaliruuhkankaan kenellekään ongelman pitäisi olla, pikemminkin kansanvallan rikkaus.

Sotekaan ei ole mitään sen kummempaa kuin ihmisten asioita. Miten pitkä matka tulevaisuudessa on lähimpään terveyskeskukseen? Uhkaako omaa ja pidettyä terveysasemaa lakkauttaminen? Miten hädän hetkellä tulenpalavan tärkeä palo- ja pelastustoimi järjestetään parhain päin?